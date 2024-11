Piden autoridades a ciudadanos no trasladarse en unidades que ofrecen viajes foráneos en redes

El subsecretario de Transporte del Gobierno del Estado, Manuel Aguirre hizo un llamado a la ciudadanía en general para que eviten realizar viajes foráneos con personas que ofrecen el servicio de manera irregular, conocidos como “viajes piratas”.

Lo anterior con el fin de evitar tragedias como la ocurrida el pasado sábado en la carretera que conduce de Chihuahua a Cuauhtémoc, en donde seis personas perdieron la vida cuando se dirigían a Guachochi en una unidad que ofrecía el servicio de manera irregular.

En este sentido, el funcionario estatal dijo que la Subsecretaría de Transporte cuenta con personal dedicado a monitorear las redes sociales para identificar a quienes están ofreciendo ese tipo de servicio de manera irregular, con el fin de inhibir que se siga haciendo y en dado caso, sancionar a las persona.

Asimismo, se han implementado operativos en algunos puntos estratégicos de la ciudad como en la salida a Juárez, por la Deportiva Pistolas Meneses y en la salida a Cuauhtémoc a la altura de Zootecnia, en donde más se han detectado estos “taxis piratas”.

“La población debe de saber que ese tipo de transportes son inseguros, no tienen el mantenimiento adecuado, los conductores no están debidamente capacitados, los seguros que cuentan no son de cobertura amplia, y pues el servicio que prestan es irregular”, subrayó.

Manifestó que otro problema que se presenta es que cuando estas unidades son detenidas, los propios usuarios argumentan que no están pagando por el servicio y dicen ser amigos o familiares del conductor, evitando así que éste último sea sancionado.

Recordó que algunas de las sanciones que se pueden aplicar contra quienes presten este servicio de manera irregular, van desde el decomiso del vehículo hasta sanciones económicas y en dado caso, la cancelación de la licencia.