Piden docentes acelerar el proceso del nombramiento del director de Zootecnia de la UACH

Esta mañana en la Sala Legisladores del Congreso del Estado, docentes de la facultad de zootecnia exigieron a las autoridades educativas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) acelerar el proceso para la designación de la persona que ocupará la dirección de la Facultad de Zootecnia.

En representación de 65 docentes de la Facultad de Zootecnia y Ecología, asistieron Agustín Corral, Gilberto Aquino y Sergio Luevano acompañados de un contingente de maestros y docentes que respaldan la solicitud.

La Facultad de Zootecnia tiene desde el 21 de septiembre sin director, cuando ese mismo día, el Consejo Técnico de la Facultad envió la terna ganadora, ello tras la votación inédita que se vivió en la facultad, con una alta participación de la comunidad.

Según comentaron los maestros, desde el 21 de septiembre se debió hacer la designación del director de la facultad, en diferentes ocasiones a través del consejo universitario hicimos la solicitud, para que al menos explicaran qué fue lo que pasó.

“Nos dicen que en cierta fecha tendríamos la elección, termina un rector, luego otro, hasta que finalmente dijeron que había un recurso de impugnación que no se considera el reglamento para la designación de director” señaló uno de los docentes de la facultad.

Comentaron que seguirán buscando sus derechos hasta donde la ley se los permita, ya que es inconcebible que haya pasado tanto tiempo, para que aún continúan empantanados en este proceso que se dio al no respetar los tiempos de designación correspondientes.

Dicen que los supuestos que están manejando, basándose en el artículo 32 no sucede, ya que se encuentran ante un supuesto no regulado, y fue lo que los preocupó al ver la última sesión de consejo, en donde, a juicio de los docentes, se vio muy tendencioso en el sentido de dar una idea de que el consejo técnico no actuó correctamente.

“Ni el Consejo Técnico ni nosotros no somos responsables en ese vacío legal provocado por la tardanza de la designación del director o directora en la facultad” agregó uno de los presentes.

Finalizaron con que esperan tener una respuesta favorable y legítima para los 64 o 65 profesores de un claustro que componen 101 docentes, y el más del 60% de estudiantes que respaldan a la terna, no a un candidato, a la terna que fue constituida de manera legítima y legal.