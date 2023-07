Piden que pare hostigamiento de inspectores a salones de eventos, granjas y quintas

Un grupo de cerca de 300 personas, se reunieron al exterior del Palacio de Gobierno, con el fin de solicitar a las autoridades estatales que se detenga en hostigamiento por parte de los inspectores de Gobernación.

Lo anterior, bajo el argumento de que ese tipo de establecimientos son blanco de constantes revisiones exhaustivas por parte de las autoridades, quienes buscan el menor motivo para clausurarlos o aplicar alguna sanción.

En este sentido, Gustavo Quezada, representante de la agrupación de los salones de eventos, infantiles, quintas y granjas, expuso que no se busca la impunidad, incluso aplaudió que se clausuren locales que incurren en faltas graves.

Comentó que hay lugares en donde se vende alcohol a menores de edad, se rompen los horarios establecidos y hasta se opera sin algún tipo de permiso, en esos casos, el ciudadano comentó que sí es necesaria la clausura, sin embargo, hay otros casos en que los lugares cumplen con todo y aun así cada fin de semana son objeto de revisiones exhaustivas que se convierten en molestia para los clientes.

“No venimos a manifestarnos, no es una marcha, sabemos que en el Palacio de Gobierno, desde que llegó nuestra gobernadora Maru Campos siempre han estado abiertos al diálogo y no hay necesidad de la manifestación, nosotros no bloqueamos las calles, no dañamos nuestro Palacio de Gobierno y no escribimos consignas en cartulinas contra nuestras autoridades”, aseveró Gustavo Quezada.

Hizo énfasis en que se sienten confiados que una vez sentándose a la mesa a dialogar con las autoridades, el hostigamiento cesará y los inspectores harán su trabajo sin hostigar a los locatarios ni a los asistentes.