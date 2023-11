Piden rarámuris juicio vs delegado del Bienestar; ignoró orden de juez de atender desnutrición

Por medio de un juicio de amparo, habitantes de la comunidad de La Hierbabuena o La Yerbabuena, ubicada en el seccional de El Vergel, municipio de Balleza, solicitan a un juzgado federal que aplique las sanciones pertinentes en contra del delegado del Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa.

Lo anterior, bajo el argumento de que el funcionario federal incumplió con la orden de un juez para atender el problema de desnutrición y de falta de atención médica en esa comunidad, lo que finalmente derivó en el fallecimiento de un niño de tres años de edad identificado como Guadalupe Cruz Cruz.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Se trata del amparo CHI08J-0119/2023, el cual se adhiere al juicio o expediente 1333/2023, donde se le explica al juez federal que Juan Carlos Loera de la Rosa en su calidad de titular de la Delegación de los Programas del Bienestar en el Estado de Chihuahua incumplió y fue omiso en lo que previamente se le solicitó por los canales institucionales y que posteriormente lo ordenó un juez.

Chihuahua Desnutrición es grave en la zona serrana; detectan 303 casos en niños

Fue en el mes de enero cuando el ciudadano Lorenzo Bustillos Bustllos envió una carta escrita a mano, la cual iba dirigida al delegado Juan Carlos Loera de la Rosa, donde le expuso la necesidad de que la comunidad entera recibiera la visita de funcionarios federales para que vieran personalmente las condiciones y las necesidades urgentes de la comunidad.

En una hoja de papel con un bolígrafo de tinta azul, el ciudadano de origen rarámuri le pidió también la intervención para inscribir al niño Guadalupe C. C. al programa de becas para discapacitados, ya que el pequeñito estaba perdiendo la vista; dicho documento fue sellado como recibido por parte del Bienestar.

Asimismo, se expuso la necesidad de que el niño de tres años de edad fuera atendido por médicos y se le brindara alimento, pues padecía de desnutrición, al igual que varias personas de La Hierbabuena.

En este sentido, el líder social y activista de esa comunidad, Ramón Molina Cañez, explicó que, al no recibir respuesta, Lorenzo Bustillos decidió iniciar un proceso legal que corresponde al expediente 1333/2023 donde se pide la intervención de un juez federal, quien ordena a la Delegación del Bienestar que atienda a esa comunidad mediante los programas sociales del gobierno federal.

El activista señaló que a pesar de la orden del juez, ninguna autoridad del Bienestar se hizo presente en la comunidad y ante dichas omisiones, el niño terminó por perder la vida entre la primera y segunda semana del mes de octubre.

Luego del deceso del niño perteneciente a la comunidad rarámuri de La Hierbabuena, inició un juicio de amparo para anexar al primer juicio en donde se solicitaba el apoyo para el niño Guadalupe Cruz, es decir, con el fin de pedir al juez que se le dé el seguimiento oficioso correspondiente, con las consecuencias que se establecen en el Código Penal Federal, donde se contempla el delito de homicidio por acción por omisión.

En el documento de juicio de amparo, se establece que el niño Guadalupe Cruz Cruz, hijo de los señores Juana Cruz y Crescencia Cruz, falleció al parecer por desnutrición, al haber pasado varios días sin alimento, lo que le generó problemas de salud que se sumaron a los que ya presentaba por la falta de atención médica.

“Es de resaltarse que en la comunidad, al no existir presencia de apoyo de las autoridades, no se dio aviso formal sobre su muerte, además de que incluso no tenía registro de nacimiento, tampoco tiene registro formal de su muerte. Al encontrarse dentro de su comunidad indígena rarámuri y desarrollar su cultura, el niño Guadalupe Cruz Cruz, fue sepultado en las inmediaciones de la comunidad que habitaba con sus padres atendiendo a sus creencias y costumbres”, versa parte del juicio de amparo CHI08J-0119/2023.

En este mismo recurso legal, se advierte que las autoridades responsables de la Salud, no cumplieron con la suspensión emitida por un juez federal, donde se ordena realizar visitas dos veces al mes, así como dotar de alimento para atender la situación, pues el frijol y el maíz no son suficientes para garantizar una alimentación suficiente y de calidad.

Chihuahua Mata desnutrición 100 niños al año en el estado de Chihuahua

Asimismo, se especifica que el incumplimiento de dicha suspensión, provocó la muerte del niño, quien tampoco recibió la atención médica que necesitaba.

Cabe mencionar que según comentó el activista Ramón Molina, la comunidad de La Yerbabuena o La Hierbabuena, dará seguimiento oportuno al proceso jurídico en contra del delegado del Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, quien, en su momento, estuvo informando que esa comunidad estaba recibiendo los apoyos del gobierno federal, sin embargo, la realidad es muy distinta y a pesar de que se le informó de lo ocurrido y de las necesidades, en todo momento hizo caso omiso.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

De igual forma, mencionó que el pasado 28 de octubre, la niña Inés Bustillos Cruz de un año y medio de edad, también falleció por desnutrición, por lo que se podría iniciar otro proceso judicial en contra de las autoridades federales en Chihuahua por esos mismos motivos.

Se buscó al delegado de los programas del Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, sin embargo, al encontrarse en Acapulco, Guerrero, atendiendo los temas de apoyo para aquella entidad, ocasionados por el huracán Otis, mencionó que por el momento sólo estaba brindando información relacionada con ese tema.