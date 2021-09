Piloto Rafa Vallina, suma doble podio en super copa

Con una destacada actuación, el piloto chihuahuense Rafael Vallina subió dos veces al podio con dos segundos lugares, al concluir la sexta fecha de la temporada de Súper Copa en el Autódromo Ecocentro de Querétaro.

Este domingo se llevaron a cabo dos carreras programadas, la primera teniendo cita al medio día, donde el piloto concertó un valioso segundo lugar dentro de la Clase Pro 2 donde se encuentra peleando por el título.

Para la segunda carrera del día, celebrada pasadas las 14:50 horas, el piloto tuvo un gran ritmo, pues ya en las vueltas finales lo vimos ubicarse dentro de la segunda posición general. Finalmente, por diversas situaciones en la pista tomó la bandera a cuadros en el quinto lugar general y segundo puesto de su categoría. Demostrando así que tiene una gran máquina para pelear, incluso con los autos de la división mayor.

“Antes que nada, quiero agradecer al equipo por el auto que me dio desde la primera carrera. Aunque arrancamos un poco atrás me mantuve y logré terminar en una buena posición dentro de mi clase. Incluso me guardé algo para la carrera, donde nos pusimos en la segunda posición. Estos resultados fueron buenos, porque seguimos sumando puntos y seguimos manteniéndonos. Estoy muy contento, tuve un excelente auto, mi ingeniero y los mecánicos me dieron un gran auto, la verdad no me creo el nivel que tenemos. Vamos a seguir trabajando para las siguientes carreras, mientras tanto me voy contento con los resultados y la satisfacción de haberme divertido a lo grande en la pista”, indicó el piloto chihuahuense.

La siguiente fecha de la temporada 2021 de Súper Copa se celebrará en el Autódromo de Monterrey los días 20 y 21 de octubre.