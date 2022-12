¿Listo para sacar los patines? Ya puedes visitar la pista de hielo en Chihuahua

Todo está listo, la tradicional pista de hielo se encuentra ya abierta para el público capitalino, puedes acudir con tu familia a divertirte desde las las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, en el centro de la ciudad a un lado del Árbol Navideño.

Fue desde mediados de noviembre cuando comenzaron con la instalación de la emblemática pista de hielo en la Plaza de la Grandeza, a un lado del Ángel, para ser abierta a principios del presente mes de diciembre.

Fotto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Fue el pasado 5 de diciembre que junto con el árbol de navidad se abrió por unas horas, pues después del encendido del Pino donde estuvo presente la Gobernadora Maru Campos, fue a las 8:00 de la noche cuando los ciudadanos pudieron patinar hasta las 10:00 de la noche.

La entrada general tiene de 80 pesos con lo que podrás divertirte una hora dentro del hielo, además te proporcionan los patines para que puedas entrar, esto en un horario de 10:00 am a 11:00 pm.

Fotto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

La pista tiene la capacidad de albergar a 200 personas simultáneamente, mientras que quienes no quieran entrar pueden esperar en las gradas instaladas justo a un lado de la misma.

La Plaza del Ángel y la de la Grandeza queda totalmente lista para que puedas disfrutar de un ambiente navideño, con las debidas precauciones para evitar cualquier tipo de accidentes.

Entre las reglas están evitar los juegos bruscos, no patinar a muy alta velocidad, no introducir comida o bebidas al hielo, no fumar y usar patines en todo momento dentro de la pista.

Asimismo se recomienda mantener las medidas de higiene para evitar la propagación del Covid-19 pues debemos recordar que durante la temporada pasada fue cerrada antes de lo previsto por los altos contagios.