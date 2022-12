Diviértete en la pista de hielo, te decimos horarios y precios

En el tercer día de apertura de la pista de hielo, durante la noche del 7 de diciembre había cerca de 130 personas dentro de la misma que llegaron a divertirse, mientras continúa abierta en los horarios de las 11:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, por 80 pesos por una hora de patinaje.

La pista de patinaje está instalada como de costumbre en la Plaza de la Grandeza, justo al lado de la Plaza del Ángel, donde se encuentran las decoraciones propias de la época y el árbol de navidad, ya encendido.

Fue desde el pasado 5 de diciembre que tras el encendido del árbol donde estuvo presente la Gobernadora María Eugenia Campos, que a las 8:00 pm fue abierta la pista de patinaje para que los ciudadanos se divirtieron dos horas en lo que cerraban la misma.

Durante el día de ayer a pesar de la llovizna que sorprendió a la capital en la tarde y noche, se reportó una buena afluencia en la pista de patinaje, la cual abrió por primera vez desde las 11:00 de la mañana hasta las 10 de la noche.

La entrada general tiene un costo de 80 pesos e incluye el préstamo de los patines adecuados para que puedas desplazarte en el hielo, esto durante toda una hora, mientras tanto tus familiares o amigos que no quieran o puedan entrar te pueden esperar en las gradas instaladas a un lado.

Esta pista se viene instalando desde mediados del pasado mes de noviembre, cuando se reportaban los primeros avances para la misma y durante esta semana ya puedes visitarla, aún no se tiene información de cuando se cierra esta atracción.

Pueden entrar a patinar 200 personas a la vez, siempre y cuando eviten los juegos bruscos, no patinen a muy alta velocidad, no introduzcan comida o bebidas al hielo, no fumen y usarsen patines en todo momento dentro de la pista.

En los alrededores además de disfrutar del ambiente navideño por las decoraciones, se encuentran varios puestos de comida como elotes, pan de nata, churros, dorinachos, entre otros antojitos.

Por último y ante los aumentos de contagios se recomienda mantener las medidas de higiene para evitar la propagación del Covid-19, pues es importante mencionar que durante la temporada pasada la pista fue cerrada antes de lo previsto por los altos casos de enfermos por el virus SARS-CoV-2.