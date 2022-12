Plan B llegará a la Corte por violaciones a la Constitución: PRI Estatal

Luego de que el Senado aprobara en lo general las reformas a las leyes secundarias en materia electoral, el dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez Domínguez, expresó que es un asunto que terminará definiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los legisladores de oposición e incluso de Morena, han sido claros en su participación en tribuna que las reformas contienen violaciones a la Constitución, motivo por el cual es que se presentarán los recursos de impugnación.

"Es de reconocer a la oposición, pero también a los Senadores de Morena, entre ellos el chihuahuense, Rafael Espino, ya que dieron muestra de que no son "borregos" de nadie y que defienden y respetan la Constitución", añadió el líder priísta en el Estado.

Añadió que todavía no concluye el proceso legislativo, sin embargo es muy posible que el tema llegue a la SCJN, por lo que dijo, "esto no se termina hasta que caiga el último (out) como en el béisbol".

Ayer por la noche y tras seis horas de debate, con 69 votos a favor, 53 en contra y sin abstenciones, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general el llamado Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La iniciativa de reforma electoral propuesta por el ejecutivo federal fue votada en contra por el senador por Chihuahua, Rafael Espino De la Peña, lo que confirmó su congruencia al privilegiar a la constitución.

Entre los cambios avalados, limita las facultades del Instituto Nacional para sancionar a los partidos políticos y candidatos, a través de la cancelación de candidaturas por faltas graves, desaparece el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se elimina la Secretaría Ejecutiva del INE, entre otras instancias que compactan la estructura del órgano electoral, y se cancela el Servicio Profesional Electoral.

Asimismo se prohíbe al INE la creación de fideicomiso y se ponen limitantes a la paridad de género en las candidaturas, pues será opcional y no obligatorio.

Se tiene previsto que cuando concluya la votación de las reservas, se turne a la Cámara de Diputados para que se someta a votación del pleno, al parecer con dispensa de trámite, es decir sin que se turne para su análisis en comisiones.