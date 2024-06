¿Planeas tus vacaciones por internet? Cómo saber si se trata de una estafa en línea

¿Estás planeando salir de vacaciones próximamente? Seguramente sepas que una opción es comprar vuelos o paquetes para tu viaje en línea pero debes tener cuidado para que no te engañen y roben tu dinero.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Policía Cibernética, alerta a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de estafa que se ha detectado en redes sociales y otras plataformas en línea, relacionada con la venta de paquetes vacacionales falsos.

Los estafadores operan mediante mensajes en línea, correos electrónicos, llamadas telefónicas y sitios web fraudulentos, ofreciendo paquetes vacacionales atractivos y solicitando un pago parcial o total por adelantado. Una vez realizado el pago, los delincuentes cortan toda comunicación, dejando a las víctimas sin respuesta ni servicio.

Para evitar caer en este tipo de engaños, la Policía Cibernética del Estado de Chihuahua emite las siguientes recomendaciones:

Verifica la legitimidad de las páginas web de las empresas.

Investiga referencias de la compañía, asegúrate de que no existan reportes negativos de otros usuarios, puedes hacerlo en redes sociales o en el buscador de google asegurándote que no salga en alguna alerta.

Evita realizar depósitos o transferencias si los datos bancarios no muestran la razón social de la empresa, de no estar seguro es mejor no hacer depósitos y buscar otra opción.

Solicitar los datos de las oficinas, si es posible, acude personalmente para realizar el trámite. Si no se puede, pedir el Registro Nacional de Turismo (RNT) de la agencia y corroborarlo con la dependencia correspondiente.

Al comprar paquetes vacacionales, boletos o cualquier otro artículo en Internet, asegurarse de que sea un sitio oficial con certificado de seguridad.

Para mayor información la SSPE pone a disposición de los ciudadanos estos contactos telefónicos: 614-429-33-00, extensión 10955 y 614-429-73-15, por vía WhatsApp: 656-280-95-62 y puedes escribir al siguiente correo: ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx.