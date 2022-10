Plataforma Didi Plus no puede operar en Chihuahua porque no está regulada: Rivas

"Se analizará en el Congreso del Estado la viabilidad de la legislación", comentó la presidenta de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Luego de que se ofertara el servicio de Didi Plus en esta ciudad capital, la presidenta de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana, Carla Yamileth Rivas Martínez, expresó que esta plataforma no se encuentra regulada, motivo por el cual no puede operar en Chihuahua. Indicó que es una cuestión que se tendrá que analizar en el Congreso del Estado, porque no son un vehículo para cuatro personas, ni uno para 40, por lo que se encuentran en una laguna legal, motivo por el cual se analizará para realizar la modificación que se ajuste. Chihuahua Aumentará tarifa del transporte público en todo el estado: Jáuregui Agregó Rivas Martínez que por cuestiones de equidad, todos aquellos que quieran prestar un servicio masivo o semi masivo, tendrá que sujetarse a la ley estatal de transporte, es decir, participar por una concesión, y cumplir con todos los requerimientos. "Es también una cuestión de seguridad, porque en caso de alguna situación, el Estado sería un co-responsable, por el hecho de permitir un servicio sin regulación", agregó la legisladora. Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua Aseguró que toda unidad que ofrezca un servicio de este tipo en Chihuahua, será retirada de la circulación porque estaría operando fuera de la ley. Se había informado en pasados días que Chihuahua sería la primera ciudad del país donde se lanzara DiDi Plus, bajo la modalidad compartida, con trayectos bidireccionales con más de 50 puntos de encuentro y destino establecidos, con costos que van de los 16 hasta los 24 pesos por pasajero. Entre los beneficios que se había prometido, es que se podrían realizar la preselección de asientos, el horario es de 06:00 a 22:00 horas, los trayectos están especialmente pensados para conectar con los puntos más importantes de la ciudad, opera en camionetas tipo Van con capacidad de hasta 14 pasajeros, y scon múltiples medidas de seguridad, según lo informó Edith Pavón, gerente de Comunicación Corporativa DiDi Hispanoamericana. Por lo pronto, este servicio quedará suspendido en tanto se resuelve en el legislativo estatal, el tema de la regulación.

