Pobladores de Manuel Benavides toman oficinas del TEE por resolución en elección del Ayuntamiento

Luego de la resolución que emitió el Tribunal Estatal Electoral en días pasados, donde se determinó por mayoría de votos, modificar los resultados de la elección del Ayuntamiento de Manuel Benavides, otorgando el triunfo a Leonel Galindo Carrasco del Partido Verde, pobladores de este municipio tomaron las instalaciones para manifestar su inconformidad.

Lo anterior, ya que el Tribunal Electoral, determinó que el Partido Verde resultó ganador en la contienda electoral, y le revocaron la constancia de mayoría que le había sido entregada a Fernando García Villanueva del Partido Movimiento Ciudadano, lo cual motivó a los ciudadanos a plantarse en el exterior del órgano electoral en la ciudad de Chihuahua.

Con pancartas de color naranja, representativo del Partido Movimiento Ciudadano, los inconformes acudieron con algunos mensajes como "El voto del pueblo no contó", "El respeto se gana, no se compra", "Fuimos y somos mayoría" y "Nadie me obligo, yo vote libre".

"Venimos a protestar una casilla y con eso nos cambiaron el cómputo de la elección, cuando el pueblo eligió libremente, ganó Fernando García por votos y al partido Verde no le gusto y argumento mentiras ante el tribunal, el Tribunal Electoral les negó la impugnación y al Verde no le pareció e impugnaron en Sala Guadalajara y volvieron y pidieron que cambiaran toda la elección" compartió Flor Villa, una de las inconformes.

Aseguró que la misma magistrada Roxana García había reconocido que no se podía impugnar la elección en el Municipio de Manuel Benavides, pero que ante las peticiones del Verde se tuvo que acatar la instrucción de la Sala Guadalajara, a pesar de que se había definido el voto a favor del candidato de Movimiento Ciudadano.

En días pasados el Tribunal Electoral, luego de un acuerdo con el cumplimiento ordenado por la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, en el cual, se ordenó al TEE que realizará un nuevo estudio del agravio relativo a la presunta presión sobre el electorado ejercida por un funcionario público del citado Ayuntamiento.

Por lo cual, el Pleno hizo un estudio del agravio relativo a la causal de nulidad de votación derivada de una supuesta presión sobre el electorado relacionada con la presencia del ciudadano Gustavo Alvarado Valdez como representante partidista de Movimiento Ciudadano en una casilla, a quien el actor señaló como Director de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Manuel Benavides.

Al respecto, se acreditó que el funcionario en mención efectivamente actuó como representante partidista de MC de la mesa directiva de la Casilla 2267 Contigua 1, y estuvo presente desde su instalación hasta su clausura.

Al momento los inconformes fueron citados al día miércoles a sostener una reunión con los ciudadanos inconformes, los cuales serán atendidos por los magistrados del Tribunal Electoral para poder escuchar y explicar todo el proceso electoral de este municipio.