Podría Conapred actuar contra hoteles que discriminen a policías: Gilberto Loya

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez dio a conocer que el hecho de que hoteles en la entidad, nieguen el servicio de hospedaje a elementos de la policía, podría derivar en una sanción aplicada por la Conapred.

Lo anterior, luego de que en el municipio de Jiménez se han presentado una constante problemática de hoteles que no quieren hospedar a policías, pero que se ha evidenciado que sí hospedan a integrantes de grupos delictivos.

“Lo que pasa en Jiménez no es algo nuevo, ahora lo vimos muy marcado porque tuvimos que hacer la intervención en un hotel y lo hicimos con convencimiento de los encargados del hotel y siempre con supervisión; ahí aseguramos a tres personas probables responsables de haber participado en un enfrentamiento”, subrayó.

El funcionario estatal expuso que la situación que guardan los hoteles en esa región, es algo que debe de cambiar, ya sea por la situación de los propietarios de esos locales, o por la propia presión que debe de hacer el Gobierno del Estado.

Calificó como inaudito que los hoteles no brinden hospedaje a las Policía Estatal, orillándolos a hospedarse en otros municipios, aún y cuando ellos mismos constatan que los hoteles están vacíos.

“En un lugar como Jiménez en donde hacemos mucho trabajo por la comunidad, en donde se mantiene vigilancia permanente, en donde trabaja por brindarles un excelente servicio, pues no es posible que haya hoteles que digan que no tienen hospedaje para nosotros”, dijo.

Loya Chávez, recordó que ese tipo de establecimientos tienen que cumplir con algunas normativas, en donde se incluye el no discriminar a las personas para prestarles el servicio, y en este caso, no hospedar a los agentes es un evidente caso de discriminación.

“Es claro que, si no colaboran con la policía, en automático están colaborando con los delincuentes, esto no quiere decir que exista un contubernio con los grupos criminales, pero es lógico que cuando no se colabora con la policía, se contribuye a que la delincuencia pueda hacer lo que quiera”, comentó.

En este sentido, explicó que cuando una situación así se presenta, los grupos delictivos actúan como quieren a sabiendas de que las autoridades tardarán en llegar por la lejanía en donde se encuentran, por lo que esa situación deberá cambiarse a corto plazo porque no se puede permitir que eso siga pasando.