Poner orden en la casa será primera misión de Maru Campos

-“Me voy a dedicar a gobernar, no me voy a dedicar a perseguir a nadie; ya estos temas los verán en su momento las instancias correspondientes”: Maru Campos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La gobernadora electa del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, expresó que la primera misión como ejecutiva estatal y de su gabinete, será poner en la casa, y manifestó que el panorama con el que recibe la administración es de una gran deuda y un gran desorden.





“Va a ser un inicio muy complicado para los chihuahuenses, teníamos la seguridad de que había deuda, pero no que había este desorden internamente. Mi primera misión y la de los funcionarios que me acompañarán, será poner orden en casa”, aseveró.

En ese sentido, mencionó que aunque sí esperaba recibir las arcas estatales con deuda, resultó una sorpresa el grado de la misma, pues preveía una deuda que se pudiera controlar, renegociar o en la que se pudieran tomar varias medidas para tener el recurso necesario para gobernar.

“Aquí el problema es que no se arregló la deuda, al contrario, se implementaron medidas que fueron completamente inescrupulosas, en contra de las finanzas del Estado”, dijo.

Sin embargo, adelantó que sí hay lo que denominó como un plan de salvamento, en el que se implementarán algunas medidas, la primera es la política de austeridad y un manejo ordenado de las finanzas.

Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

“Si ponemos orden en casa, puede haber ahorros importantes para que el Estado pueda tener presupuesto para salir adelante. Lo importante es dejar de vivir como se estaba viviendo, a través de una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito con altos intereses, con mucho desorden en la casa, y bueno, vamos a cerrar esas válvulas para que haya recursos suficientes para que el Estado pueda cumplir los compromisos con la ciudadanía”, manifestó.

Maru Campos señaló que a pesar de que el ex gobernador César Duarte Jáquez (el anterior a Javier Corral), dejó una enorme deuda, lo que se debió haber hecho en este quinquenio que está llegando a su fin, es haber arreglado el desorden que dejó el anterior gobernador.

“No se arregló. Ahora tenemos un costo de no haberlo hecho de once años, en materia de finanzas. Obviamente, en materia de Salud, de Seguridad Pública, Desarrollo Económico, Educativa”, puntualizó la gobernadora electa.

Campos Galván destacó que su prioridad será gobernar y no caer en persecuciones, sino que las autoridades a quienes les atañe cada tema, se harán cargo de su labor.

“Me voy a dedicar a gobernar, no me voy a dedicar a perseguir a nadie; ya estos temas los verán en su momento las instancias correspondientes. Ya hemos tenido acercamientos con la Secretaría de Hacienda, con la titularidad de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas, y es muy claro que no hay adelantos a las participaciones, justamente por estas malas prácticas que se llevaban a cabo, pero, sí es muy importante que la Federación sepa lo que sucede aquí en el estado de Chihuahua en los últimos cinco años”, señaló.

Chihuahua Confirma Salud 68 nuevos contagios de Covid

Al responder si ha habido algún acercamiento con el actual gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, la gobernadora electa respondió: “No, no quiere”, finalizó.