Por falta de recursos o acceso a crédito, casi la mitad de las casas en Chihuahua son rentadas

En el estado de Chihuahua, el 49% de casas particulares habitadas son rentadas debido a que las personas no tienen acceso a crédito o no tienen recursos, reportó la última Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El motivo de renta “no tener acceso a crédito o no tener recursos” presentó un porcentaje alto en la mayoría de las entidades federativas, 14 estados se encontraron por arriba del dato nacional, destacan Guerrero y Chiapas con 68% y 67%, respectivamente; en el extremo se encuentra Yucatán, en donde solo 36% señaló esta razón.

La ENVI destacó que entre los elementos que constituyen una vivienda adecuada se encuentra la seguridad de la tenencia de la vivienda, es decir, las condiciones que garanticen a sus ocupantes una protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.

De los 35.3 millones de viviendas particulares habitadas estimadas por la ENVI a nivel nacional, se identifica que más de 67% de las viviendas son propias, esto es, uno de los residentes de la vivienda es dueña o dueño de la misma, 57.1% es propia pagada, y 10.7% es propia pagándose; 16.4% de las viviendas en el país se rentan, y 14.2% se encuentra en calidad de préstamo. En relación con los datos de 2014 se identifica un crecimiento en la frecuencia de las viviendas en situación de renta, prestadas y las propias pagándose.

Asimismo, al preguntar sobre la razón principal por la que se renta, en el 51.4% de viviendas rentadas se declaró no tener acceso a crédito o no tener recursos para adquirir una vivienda; 22% informó que es por la facilidad de poder mudarse o cambiar de vivienda; 9.7% señaló que el pago de la renta es menor que pagar una hipoteca; 8.7% mencionó no estar interesado en adquirir una vivienda o preferir invertir en su persona.

Respecto al monto de viviendas que se declararon como propias, ya sea pagadas o pagándose (23.9 millones de viviendas), en el país 72.9% cuentan con escrituras; situación diferencial por tamaño de localidad, ya que en aquellas áreas rurales 59.4% de las viviendas propias tienen escrituras, casi 20 puntos porcentuales por debajo de las localidades urbanas, en donde la proporción se incrementa a un 77.4 por ciento.

Además, de los 23.9 millones de viviendas propias en el país, 57.3% se adquirió por autoconstrucción o autoproducción, dato muy similar con el registrado en 2014. El 20.8% se adquirió nueva, porcentaje mayor en casi cuatro puntos porcentuales en relación con el dato de 2014; 14.6% de las viviendas propias se compró usada y 7.2% fue adquirida de otra forma, que puede ser por herencia, por regalo, u otra situación.

Por entidad federativa, las viviendas propias que se adquirieron por autoproducción o autoconstrucción tienen una variación importante en su comportamiento (y que se diferencia por regiones), los porcentajes oscilan de un 31.6% hasta un 86.8%; este último dato corresponde a Oaxaca con lo que se puede señalar que en dicho estado nueve de cada 10 viviendas se adquieren por construcción o producción propia; asimismo en Guerrero, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo ocurre en ocho de cada 10 viviendas.

En el caso de Chihuahua, se trata del 34.2 % de las viviendas habitadas propias, cuya forma de adquisición fue por construcción, una incidencia que se registró de manera similar en la región norte, encontrándose entre las cifras más bajas de México.

Ahora bien, analizando únicamente las viviendas que se adquirieron nuevas o usadas (que en conjunto suman 8.5 millones de viviendas), la distribución por fuente de financiamiento permite identificar que para las viviendas que se adquieren de esta forma, el crédito Infonavit tiene una alta participación con 48.6% en el contexto nacional. En Chihuahua, el 76.2 % de viviendas propias adquiridas nuevas o usadas fue mediante este tipo de crédito.