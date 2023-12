Por hacer las cosas bien, los asesinan: América García por situación en NCG

La diputada representante del municipio de Nuevo Casas Grandes, América García, lamentó el asesinato del Oficial Mayor de dicho municipio, Pedro Pablo Lara, particularmente porque destacó el “trabajo admirable” de los funcionarios y los cambios favorables que se han presentado en poco tiempo tras el cambio de alcaldesa.

“Por hacer bien las cosas, mira lamentablemente dónde terminan”, externó la legisladora representante de Morena, quien resaltó que después de mucho tiempo, se tiene al frente del municipio a gente trabajadora y que quiere ver bien a la región.

Agregó que a pesar de que la gente se ha sentido con más tranquilidad y segura que antes, la realidad es que el noroeste “siempre ha estado olvidada en ese aspecto”, al grado de que les ha tomado mucho tiempo brindar las herramientas para que haya una seguridad plena.

Especificó que el lograr esa seguridad tan anhelada es responsabilidad no solo del municipio, sino en este momento del Gobierno del Estado, dado que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) tiene elementos desplegados en la localidad; empero, no dejó de señalar que no han hecho aún las adecuaciones para volver a tener una policía municipal ni vialidad.

Precisó que es indispensable considerar otro tipo de medidas, pero descartó que la desaparición de poderes sea una de ellas, pues dijo tener dudas respecto a si es la más conveniente.

“No estoy muy segura que jurídicamente se pueda dar como tal porque no hay elementos jurídicos suficientes para que sea sostenible, pero lo que sí yo creo que es indispensable el seguimiento a la investigación”, detalló respecto a la desaparición de poderes.

Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Cuauhtémoc Estrada, hizo un llamado a la SSPE a que se ocupe para garantizar la paz en la región, pues recordó que por decisión propia tomó un papel importante en ese municipio al responsabilizarse de las labores de seguridad.

“La sociedad lo que quiere es poder tener estabilidad y si los propios funcionarios están tan vulnerables, pues peor aún los ciudadanos”, externó Estrada Sotelo quien agregó que la estrategia debe no solo ser revisada, sino igualmente modificada constantemente.