Por lluvias calles se inundan y desprendimiento de asfalto al sur de la ciudad

Las fuertes lluvias registradas el día de ayer, provocaron daños en casas y calles de colonias del sur de la ciudad, donde se puede observar que en algunos tramos, incluso hay desprendimiento de asfalto e inundaciones.

Además sobre la calle 16 frente a los panteones municipales 1 y 2 y las orillas de la ciudad este viernes se observó como la neblina cubrió el cielo.

Entre estos puntos afectados donde se encuentra la calle Vista Cerro Grande, ubiicada en la colonia Vista Hermosa, varias calles quedaron con levantamiento de asfalto y rocas lo que resulta un riesgo. Además, las no pavimentadas quedaron con piedras desprendidas de enorme tamaño.

Calle inundada / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Calle con enorme hoyo y piedras / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Sobre la avenida 20 de Noviembre y Secretaria de Hacienda , de la colonia San Jorge, hay varios tramos inundados por la constante lluvía de este jueves las precipitaciones mantuvieron a lo largo del día.

Los afectados indicaron que cada temporada de lluvias ocurre está situación y consideran que no se les ha prestado atención de parte de la autoridad.

La mayoría de las calles registran arrastre por las lluvias / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Emerge enorme cráter / Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

En estos puntos de la ciudad, algunos de los moradores indicaron que el aviso de las autoridades de que continuarán las lluvias resulta alarmante, pues las condiciones de las zonas que habitan son de las más dañadas.

Indicaron que posiblemente el desprendimiento de calles tengan que irlo aplanado ellos mismos pues cada año es así. A su vez, las corporaciones de Protección Civil Estatal y Municipal hacen de nueva cuenta el llamado para no salir de casa si no es realmente necesario, evitar ingresar a cuerpos de agua y no cruzar a pues ni en auto zonas de riesgo.

Desagüe se llena por agua de lluvia / Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Bach en calle concurrida de autos / Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

En otro punto también al sur de la ciudad pero a la altura del Periférico R. Almada, un tramo se encuentra inundado de tal forma que en tres carriles de los cuatro carriles no se puede transitar.

En esta zona de formó una especie de cuneta por la acumulación de lluvia.

Sobre la calle 96 y . Almada, el área está intransitable, pues quedó completamente inundado.

Cabe señalar que este punto de la ciudad se comenzaron trabajos de rehabilitación del asfalto, pero la constante caída de lluvias no permite un avance.