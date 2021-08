Por lo menos 4 impugnaciones en repartición de plurinominales

Hasta el momento se han contabilizado por lo menos cuatro impugnaciones entorno a la repartición de las 11 diputaciones plurinominales para el Congreso del Estado, mismas que aprobó el Instituto Estatal Electoral.

Quienes han presentado los medios de impugnación fueron por Morena, Benjamín Carrera y Víctor Quintana, la cual es en contra de su compañero de partido Oscar Castrejón; Alfonso Pérez, ex candidato al Distrito 13 por el PRI; y Movimiento Ciudadano quien busca que al PAN se le otorguen sólo dos espacios y el restante se le asigne a MC.

El reclamo constante refiere a que la paridad no se aplicó de manera correcta, pues a decir de algunos ex candidatos, la paridad debió implementarse desde el principio de la ronda uno, es decir, al haber 10 mujeres y 12 hombres que ganaron por mayoría relativa y al ser una mujer quien ocupara el número uno de la lista de plurinominales del PAN, en el segundo turno que correspondía a Morena, se debió designar a otra mujer y no al abogado Oscar Castrejón.

Una vez atendido en ese paso el tema paritario, la siguiente diputación era para el número uno en la lista del PRI, es decir, para Omar Bazán, y al desacompletarse nuevamente la cuota paritaria, el lugar que se le dio a Francisco Sánchez Villegas, le correspondía a la número dos en la lista de Movimiento Ciudadano, el cual ocupaba Ana Lucía Baduy.

Otro de los reclamos que se han hecho al Instituto Estatal Electoral, es que en la segunda ronda la cual corresponde a los mejores perdedores, se debieron respetar los espacios sin importar el género, pues ese resultado obedece al voto ciudadano y no a la lista de representación proporcional, por lo que actores políticos como Benjamín Carrera, Fermín Ordóñez, Ana Baduy, Amín Corral y Alfonso Pérez, coincidieron en que la segunda ronda debe sufrir modificaciones únicamente cuando la diferencia entre los espacios para hombres y mujeres así lo amerite.

Cabe mencionar que por la urgencia de que dichos casos sean resueltos para atender los tiempos legislativos en esta entidad, algunos de los quejosos que interpusieron impugnaciones, solicitaron al Tribunal Estatal Electoral, que transfieran los casos directamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sea la última instancia la que los desahogue lo antes posible.