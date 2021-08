Por paridad se quedan sin diputación por lo menos tres hombres

Por motivos de la paridad de género, por lo menos tres hombres se quedaron fuera del Congreso del Estado, luego de que por la vía de representación proporcional fueron recorridos en las listas para colocar a mujeres y cumplir con la cuota paritaria.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Uno de los casos se dio en el Partido Acción Nacional, en donde el segundo en la lista de plurinominales era Roberto Lara Rocha, quien fue recorrido para darle el lugar a Diana Ivette Pereda, pues en la primera ronda el PAN designó a Rosa Isela Martínez y en la segunda ronda entró Gabriel García Cantú como mejor perdedor, sin embargo en la tercera ronda, se incumplía con el tema paritario y se desplazó el lugar de Roberto Lara, para ser entregado a Diana Pereda.

En la ronda de los mejores perdedores, Morena tenía dos opciones masculinas, pues si se tomaba en cuenta el criterio de número de votos, sería Benjamín Carrera el que obtuviera la curul, pero si se basaban en el porcentaje de votación, el lugar sería para Fermín Ordoñez, sin embargo debido a que no se había cumplido con la paridad, se le otorgó la diputación a Ana Luisa Rojas.

Lo mismo ocurrió con el candidato de Movimiento Ciudadano, Amín Alejandro Corral, quien fue el mejor perdedor de su partido con casi 20 mil votos, sin embargo el IEE determinó que para atender la paridad, ese lugar debería de ser para la mejor perdedora de ese partido que fue Ilse América García, quien obtuvo 5 mil 900 votos.

En el caso de Roberto Lara, Fermín Ordoñez y Benjamín Carrera, han expresado que no tienen la intención de impugnar dicha designación, Amín Corral, manifestó que su equipo jurídico está considerando las opciones legales pero aún no han definido si se impugnará o no; todos coincidieron en que los criterios utilizados por el Instituto Estatal Electoral, no corresponden a los establecidos en la Ley Electoral para el Estado de Chihuahua, por lo que calificaron que la aplicación del criterio de paridad, fue de manera arbitraria.