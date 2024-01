Por red de trata mataron a dos mujeres en Vistas Cerro Grande en 2021; detienen a involucrada

Una supuesta red de comercio sexual fue descubierta luego de que la Fiscalía Especializada de la Mujer logró capturar a una mujer, quien de acuerdo a las investigaciones, aparece como la presunta responsable de haber solicitado que asesinaran a dos jóvenes en las calles de la colonia Vistas Cerro Grande en el año 2021.

Se trata de Any Janeth A.M., quien fue capturada el 19 de enero de 2024, en una investigación en la que se demostró que tenía participación en el homicidio de Judith Alejandra E. H. y Fátima Margarita C. O. en octubre del año 2021, cuando fueron baleadas al exterior de un domicilio ubicado en la colonia antes mencionada.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Entre los datos de pruebas y todo el material probatorio que logró recuperar la Fiscalía de la Mujer, se determinó que ambas mujeres recibieron un disparo en la zona de la cabeza, cuando se encontraban al exterior de su domicilio, llegaron sujetos armados y abrieron fuego en contra de las mismas.

Lee también: Vinculan a proceso a mujer por feminicidio agravado ocurrido en Vistas Cerro Grande

En la investigación que fue expuesta ante un juez de control, se determinó que Judith y Fátima realizaban labores de acompañamientos de índole sexual para la actual detenida Any Janeth, quien luego de conocer que ambas jovencitas intentaban “independizarse”, fue que decidió privarlas de la vida, según la investigación recabada por los elementos investigadores.

Aunque no fue la encargada de detonar las armas de fuego, existe evidencia de que giró la instrucción para que unos sujetos cometieran este “encargo” y el 1 de octubre de 2021 fue cuando se apersonaron en el domicilio de estas dos mujeres y las asesinaron de varios disparos con arma de fuego.

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, acreditaron con datos de prueba suficientes la probable responsabilidad de la imputada Any Janeth A. M., por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de dos víctimas.

Dentro de la investigación a cargo de la Unidad de Feminicidios de la FEM en coordinación con la Unidad de Género de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se recabaron testimoniales, entrevistas, periciales y diversas diligencias que permitieron acreditar la posible participación de la imputada como autora intelectual de la muerte violenta de Judith Alejandra y Fátima Margarita.

Policiaca Una mujer muerta y una lesionada, tras ataque en Vistas Cerro Grande

De acuerdo con la necropsia practicada por personal pericial, las víctimas perdieron la vida a consecuencia de traumatismo craneoencefálico causado por proyectil disparado por arma de fuego; una de las víctimas falleció en el lugar de los hechos y otra en un hospital cuando recibía atención médica.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El Juez de Control conocedor de la causa penal resolvió la situación jurídica de Any Janeth A. M., dictándole auto de vinculación a proceso, mismo que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso Femenil ubicado en Aquiles Serdán.

Sobre los responsables que accionaron el arma de fuego, la Fiscalía Especializada de la Mujer sigue trabajando para poder fincar responsabilidades por estos hechos, así como poder cumplimentar una orden de aprehensión por el homicidio de ambas.

Al momento, no se ha brindado más detalles sobre el supuesto grupo de prestadoras de servicio que al parecer dirigía la detenida, sin embargo, la corporación sigue trabajando para recuperar toda la información relacionada con estos hechos.