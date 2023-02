Por segunda vez, dejan libre a asaltante de banco en Plaza Monarca

Esta mañana se llevó a cabo la audiencia de imputación sobre Ramiro A.M. presunto responsable de asaltar un banco ubicado en Plaza Monarca el pasado 9 de enero, y tras la presentación de argumentos un juez determinó dejarlo en libertad bajo la condición de no acercarse a ningún banco HSBC (dónde cometió el delito) así como la reparación económica del daño.

La audiencia se llevó a cabo de manera rápida, y en la misma se presentaron argumentos en los que se indica que Ramiro A.M no había cometido ningún acto delictivo con anterioridad, razón por la cual se consideró que no representa un riesgo que cumpla la sanción e intenté huir.

El proceso fue declarado en suspensión, es decir, el imputado deberá cumplir con el acuerdo reparatorio durante el lapso referido, y de no ser así, se llevaría a cabo la detención.

Cabe señalar que la audiencia se llevó a cabo de manera rápida, las argumentos presentados por la defensa de enfocaron en que el individuo no ha delinquido anteriormente además de que radica en la capital del estado y no existe riesgo de que intente huir.

Por otra parte, al dar a conocer las condiciones y reparación del daño, Ramiro A. aceptó cumplirlas a cabalidad.

Cabe señalar que fue a principios de febrero cuando ingresó a un banco ubicado en una plaza comercial sobre la Avenida de las Américas y Ortiz Mena, dónde amagó a una empleada para sustraer dinero en efectivo.

El individuo llevaba un arma de fuego paras someter a la persona que estaba en el lugar y poder tomar el efectivo.

En esa ocasión, tras la detención, una juez de control determinó dejarlo en libertad al considerar que podía llevar el proceso sin la medida cautelar preventiva.

Posteriormente, Ramiro A.M fue recapturado mediante orden de aprehensión el pasado 18 de febrero por su presunta participación en el asalto a mano armada.

Este viernes, de nueva cuenta quedó el libertad ya que no existe riesgo de que deje la ciudad pues radica en la capital del estado.