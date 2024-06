Por si hay tormenta, equipan refugios con bebidas calientes, sopas y colchonetas

Esta tarde de jueves 20 de junio, los refugios temporales del Gobierno Municipal de Chihuahua abrirán sus puertas para recibir a las personas en situación de vulnerabilidad que no cuenten con un espacio seguro y seco para resguardarse de las lluvias que han sido pronosticadas por fenómeno climático Alberto, para lo cual se han equipado con colchonetas, cobijas, dispensadores de bebidas calientes como té o café, sopas instantáneas e instalaciones seguras para pasar el temporal con seguridad.

Así lo informó la Coordinación Municipal de Protección Civil de Chihuahua, quien detalló que los refugios temporales estarán listos para abrir a partir de las 7:00 de la tarde, por el pronóstico de lluvias en la Capital del Estado, y que se ha manifestado hasta la mañana de este día, con un notable descenso en la temperatura de casi 15 grados, al pasar de los 39 grados centígrados que se registró como temperatura máxima el pasado miércoles 19 de junio, a agradables 25 grados, al mediodía de este jueves.

Protección Civil Municipal, indicó que por la llegada a Chihuahua Capital de la tormenta tropical Alberto, ya están listos los refugios temporales, mismos que empezarán a operar a partir de las 7:00 de la tarde de este jueves y permanecerán hasta las 9:00 de la mañana del sábado, para recibir a personas sin hogar o a quienes presenten inundaciones en sus hogares o goteras.

Estos espacios que brindan seguridad a la población, se ubican en el centro comunitario Mármol III de la calle Eusebio Castillo número 8400 de la colonia Mármol lll al sur de la ciudad; y en el centro comunitario Tricentenario, en calle lateral Dostoievski y calle Andazola número 14701 en colonia Chihuahua 2094, al norte.

Además, reiteró las recomendaciones por lluvias para salvaguardar la integridad de las familias y, ante cualquier emergencia, a reportar al 9-1-1. En caso de que la lluvia te sorprenda mientras conduces, PC Municipal recomienda que manejes a velocidad moderada y con las luces encendidas; sé cortés y cede el paso a otros automovilistas y vehículos de emergencia; y evita transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos; detente y espera a que baje el nivel, es lo más seguro.

Si te encuentras en la vía pública, permanece en un lugar seguro mientras concluye la lluvia; no salgas si no es necesario, mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte. Evita cruzar arroyos o corrientes fuertes y no realices días de campo o recreo en cercanías de arroyos o cuerpos de agua.

Si estás en casa, barre el frente de tu casa para evitar tapones en drenaje público; no dejes objetos que puedan volarse, en los techos, balcones o terrazas; evita sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües; y revisa que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas.