Preocupa a GPMorena que construcción de Relleno Sanitario Mápula no llegue a concretarse

Yo planteó con toda claridad nuestra postura, nosotros hemos apoyado al presidente Bonilla para el proyecto del Nuevo Relleno Sanitario. Y lo hemos apoyado desde que nos presentó aquí ,le votamos la autorización del crédito. Nos preocupa que ahora veamos indicios de que eso no pueda suceder”.

Ese fue el mensaje que emitió el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada respecto a la serie de controversias que se siguen generando en torno al nuevo Relleno Sanitario que se tiene contemplado de ubique en Mápula.

Precisó que Bonilla Mendoza convenció a los legisladores de la urgencia para crear un nuevo relleno, dado a que el actual ya no tiene vida útil; empero, ven con preocupación que ahora estén planteando otras estrategias como la construcción de una tercera celda en el actual, pues subrayó que el crédito aprobado salió etiquetado específicamente para la elaboración del de Mápula.

En ese sentido, llamó al edil capitalino a que respete lo acordado y ejerza el crédito aprobado para el nuevo relleno; además, tal como lo había comentado anteriormente, le pidió “que no se raje, que no lo doblen los intereses grandes pero que representan a pocas personas”.

Ante las otras opciones que ha planteado el Gobierno Municipal de Chihuahua como un programa de reciclado, el morenista precisó que no están en contra de una política ambiental integral; si embargo, reiteró que el acuerdo y el etiquetado del crédito aprobado no fue para esos fines.

En ese sentido, respondió que no están confundidos, tal como se les ha señalado, sino que efectivamente están a favor de que un nuevo relleno tenga la tecnología para separar la basura, “¿pero eso qué tiene que ver con lo que se nos explicó de que la capital y otros municipios aledaños iban a tener un nuevo relleno sanitario?”

Ante las expresiones emitidas por algunos regidores respecto a que se va a tomar parte del crédito para la construcción de una nueva celda, el diputado precisó que eso no fue lo que se autorizó en los créditos. Explicó que la única manera en la que el fin de los créditos podría tener otra finalidad sería que se regresara al Congreso del Estado y se tomara una nueva decisión al respecto.

“Pero eso no riñe con que el nuevo relleno tenga toda la tecnología para la separación de la basura y con una nueva política ambiental”, dejó en claro al insistir que han respaldado el proyecto dada la situación que se tiene con el actual y por el sentir de los colonos que sufren las consecuencias de la mala planeación con el actual relleno.

Respecto a los intereses que se están generando en el crédito al no haber sido utilizado todavía pidió que “no le carguemos todo al alcalde Bonilla”, pues el proyecto está detenido por juicios de amparo, pero eso no significa que no se vaya a desarrollar al final, pues esos amparos se van a terminar en algún momento.