Preocupa a productores de manzana el Pacto para la Regulación de Precios

La Unión Agrícola Regional de Fruticultores del estado de Chihuahua, Unifrut, en voz de su director general, Mauricio González Rivera, señaló que es preocupante el plan para control de la inflación presentado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el que se contempla la regulación de 24 productos de la canasta básica, incluida la manzana, cuya producción se ha visto golpeada por el encarecimiento de los insumos.

“La noticia del presidente referente al Pacto para la Regulación de Precios, que en un inicio se manifestó que iba a ser control de precios. Estamos muy asustados porque a nosotros como productores de manzana, si nos dijeran que tenemos que venderla por debajo de tal precio, sería una afectación muy grande, porque los insumos nos han subido exponencialmente, principalmente los fertilizantes, también el diésel, y la energía”, manifestó Mauricio González.

Y cuestionó, “¿Cómo me dicen a mí, ‘véndeme más barato’, si me están vendiendo mis insumos más caros? Eso está preocupante ya el día de hoy dio el decreto. Lo estoy estudiando, y entre las cosas que me llamaron la atención, es que va a quitar aranceles para importar 24 productos de la canasta básica. Eso también es muy preocupante, porque va a afectar los mercados a los productores y la manzana está entre esos 24 productos”, dijo.

Finanzas Empresarios & Sociedad: Salvador Corral y la manzana de Chihuahua

También mencionó el riesgo fitosanitario, Hay países con los que tenemos tratados de libre comercio, que serían los idóneos para que manden sus productos a México, pero si quisieran traer productos de otros países con los que no hay convenios, el riesgo fitosanitario es muy alto, de que vengan plagas o enfermedades y que nos afecten en el sector.

Mauricio González calificó a estos dos temas como focos rojos, la afectación a los productores nacionales de los 24 productos de la canasta básica, y sobre esos es el pacto de regulación de precios.

“Soy de la idea de que hubiera sido mejor un subsidio para que en esos productos fueran más accesibles para todos los consumidores y se beneficie directamente a la gente que los está adquiriendo, pero está estrategia mete ruido, porque puede afectar mucho a los productores nacionales”, finalizó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!