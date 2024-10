Prepara Daniela Álvarez una gira de trabajo con la militancia del PAN en todo el estado

La próxima dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez anunció que una vez asumiendo la titularidad del Comité Directivo Estatal iniciará con una gira de trabajo en diferentes municipios de la entidad.

Asimismo, mencionó que trabajará arduamente en la capacitación de la militancia y en la generación de nuevos cuadros para fortalecer las actividades políticas de Acción Nacional con miras al 2027.

“Ha sido un proceso con cierto nivel de incertidumbre, no sabía si iba ir a una elección interna, que es lo que me hubiera gustado, porque traigo el acelerado puesto, ya descansé del proceso electoral y estaba lista, había preparado un plan de trabajo, se pensó en la imagen de campaña, en los presupuestos, pero al no existir la elección, aprovecho para comenzar a trabajar en la gira”, subrayó.

Daniela Álvarez dijo que en la intensa gira que se prevé para todo el estado, se dedicará a escuchar a la gente, reflexionará juntos a los militantes de todas las regiones y se reafirmará la unidad mediante mesas de trabajo y de diálogo en donde se involucrará a toda la militancia.

Comentó que la gira y los diálogos son una primera etapa que dará camino a la profesionalización del partido, de las secretarías internas y los cuadros, para que la militancia este muy preparada y capacitada.

En este sentido, adelantó que con eso se busca tener al personal idóneo que pueda dirigir los asuntos operativos, de comunicación, de capacitación electoral, y todo el abanico de oportunidades que se tienen que atender y desarrollar.

“Viene muchísimo trabajo, se necesita un gran despliegue territorial, estamos valorando el tema de los comités, pero lo que es seguro es el despliegue territorial y el contacto directo con la gente en la entidad”, puntualizó.