Prepara tu disfraz y sé parte de la fiesta de Halloween, una aventura espeluznante y Sin Límite

La festividad extranjera de Halloween es para divertirse, el momento ideal para que te disfraces y con creatividad vayas a pedir “dulce o truco”; recuerda que los cuidados son muy necesarios y seguir las reglas que marcan tus padres es motivo de seguridad. Disfruta el 31 de octubre y con tus hermanos o amigos celebren de manera sana un día especial.

Aquí te mostramos algunos tips para que la pases genial, desde lo que sí y lo que no debes hacer hasta características de personajes que son populares en esta fecha; fantasmas, brujas o monstruos, todos irreales pero divertidos.





Las brujas son divertidas

Foto: Freepik

-En los cuentos y películas, las brujas suelen tener poderes mágicos que les permiten hacer cosas asombrosas. A menudo mezclan ingredientes extraños en calderos para crear pociones que pueden hacer que las personas se sientan mejor, se transformen en algo diferente o incluso volar. Es como si hicieran una receta mágica.

-También pueden lanzar hechizos, que son como palabras mágicas. Cuando dicen o cantan estas palabras, pueden hacer que sucedan cosas extraordinarias, como hacer que alguien se convierta en un sapo o que aparezca un objeto.

-Muchas brujas se representan volando en escobas. Esto simboliza su conexión con la naturaleza y la libertad. En la magia de los cuentos, volar les permite moverse rápidamente de un lugar a otro.

-A veces, pueden transformarse en otros animales o incluso en personas. Esto muestra que tienen un gran poder y pueden usarlo para ayudar o causar problemas.

-Las brujas suelen ser amigas de los animales y la naturaleza. Pueden comunicarse con criaturas mágicas y usar plantas para sus hechizos.

-En algunas historias, utilizan su magia para ayudar a otros o para luchar contra la injusticia. Esto muestra que no todas las brujas son malas; algunas son heroínas.

-La magia de las brujas en los cuentos enseña sobre el poder de la imaginación y que a veces las cosas no son lo que parecen. ¡Todo depende de cómo se cuente la historia!

-Son personajes de cuentos de hadas y fantasía. Estas historias están llenas de magia y aventuras, pero son solo eso: historias inventadas para divertir y hacer soñar.

Cuando ves una película o lees un libro con brujas, estas usando la imaginación. Las brujas son parte de la creatividad de los escritores y artistas, que inventan personajes mágicos para contar historias emocionantes.





No son reales





En el mundo real, no hay evidencia de que existan brujas con poderes mágicos. La ciencia ayuda a entender cómo funcionan las cosas, y aunque la magia es divertida en las historias, no es algo que sea cierto en el caso de estos personajes.

Aunque no son reales, muchas historias sobre ellas enseñan lecciones importantes, como la valentía, la amistad y el valor de ser uno mismo. Las historias pueden ayudar a entender el mundo y a los demás. Lo más bonito de las brujas en los cuentos es que permiten entrar en un mundo de fantasía donde todo es posible. Así que, aunque no sean reales, hacen disfrutar y soñar con aventuras mágicas.





Cuídate en Halloween

Foto: Freepik

Halloween es un momento muy divertido para disfrazarse y pedir dulces, pero también es importante estar seguros mientras lo haces. Antes de salir a pedir dulces, asegúrate de ir acompañado por un adulto. Puede ser mamá, papá, o cualquier persona de confianza.

Usa disfraces que sean visibles: Si es de noche, trata de llevar algo que brille o que tenga colores claros para que los autos y otras personas puedan verte fácilmente. También puedes usar linternas o varitas luminosas.

Si tienen que cruzar la calle para ir a la siguiente casa, ¡siempre mira a ambos lados! Espera a que no haya coches y cruza con cuidado; por otra parte, solo toca puertas de casas conocidas: Es mejor pedir dulces en las casas de personas que conoces o que están bien decoradas para Halloween. Evita lugares que no tengan luces encendidas o que no parezcan estar celebrando.





Señales de peligro





Casas con las luces apagadas





Si una casa tiene las luces apagadas o no está decorada, es mejor no tocar la puerta. A veces, las personas que no están celebrando Halloween no quieren participar, y puede no ser seguro acercarse a casas oscuras.





Personas que te invitan a entrar





¡Nunca entres a una casa para recibir dulces! Aunque la persona sea amable, siempre debes quedarte afuera, en la puerta. Si alguien te pide que entres, esa es una señal de peligro. Solo acepta dulces si te los dan en la puerta.





Personas que se comportan raro





Si alguien te habla de manera extraña, te da miedo, o te hace sentir incómodo, debes alejarte y decirle a un adulto de confianza. Los adultos siempre ayudarán a saber qué hacer.





Coches extraños que se detienen





Si un coche que no conoces se detiene y te hablan desde dentro, no te acerques. Es mejor seguir caminando y correr a un lugar seguro.





Dulces que no están bien envueltos





Si recibes dulces que están abiertos o sin envoltura, ¡no los comas! Pide a un adulto que revise todos los dulces antes de comerlos para asegurarse de que estén en buen estado.





Sentimientos incómodos





Si sientes que algo no está bien o te da miedo, está bien alejarse y contarle a un adulto. Tu instinto es muy importante, y si algo no te parece seguro, es mejor irse.





No separarse del grupo





Siempre debes estar con tu grupo y un adulto. Si ves algo interesante, como una decoración o una casa, siempre avisa antes de alejarte. Nunca te vayas solo.





Lo mejor de pedir dulces:





Disfrazarte de lo que quieras

Recibir montones de golosinas

Ver la decoración y luces

Pasar tiempo con amigos y familia

La emoción de decir “dulce o truco”





¿Dulce o truco?... frase mágica

Foto: Freepik

Cuando dices “Dulce o truco”, le estas preguntando a la persona en la casa si te quiere dar un dulce (o caramelo) o si prefiere que le hagas un truco. Pero no te preocupes, ¡casi siempre las personas eligen dar dulces porque es parte de la diversión de Halloween!

En el pasado, si no les daban dulces, algunos niños hacían pequeñas bromas (o trucos). Pero hoy en día, lo más importante es pasar un buen rato y no hacer travesuras. Así que, aunque no te den un dulce, ¡lo mejor es sonreír y seguir divirtiéndote!

Decir “dulce o truco” es una tradición que viene de muchos años atrás. Es una forma divertida y respetuosa de pedir dulces mientras celebramos Halloween. Las personas que abren la puerta ya saben que estás pidiendo algo rico para comer y están listas para obsequiar caramelos.





El disfraz

Foto: Freepik

1. Elige un disfraz que te encante





Lo más importante es que te guste tu disfraz. Puedes ser lo que quieras: un superhéroe, una princesa, un monstruo, un animal, ¡o incluso algo gracioso! Piensa en algo que te emocione y que te haga sentir feliz cuando lo uses.





2. Hazlo cómodo





Asegúrate de que tu disfraz sea cómodo. Vas a caminar mucho pidiendo “dulce o truco”, así que no elijas algo que te apriete o que te dé calor. También es importante que no te moleste al caminar o moverte. Si llevas una máscara, asegúrate de que puedes ver y respirar bien.





3. Caseros o comprados





Puedes comprar un disfraz en una tienda o hacer uno en casa. ¡Ambas opciones son divertidas! Si lo haces en casa, puedes ser muy creativo usando ropa vieja, cartón o pintura. A veces, los disfraces caseros pueden ser los más originales.





4. Cero peligrosos





Evita usar disfraces que tengan partes largas que puedas pisar o que sean difíciles de manejar. Tampoco uses cosas puntiagudas o afiladas. Es mejor usar materiales suaves y seguros.





5. Maquillaje en lugar de máscaras





Si una máscara te molesta o no puedes ver bien con ella, ¡el maquillaje es una gran opción! Puedes pintar tu cara de muchas maneras diferentes.





El más común: ¡El fantasma!





Uno de los disfraces más comunes en Halloween es el fantasma. ¿Por qué? Porque es sencillo de hacer y también da un poco de miedo, ¡pero de manera divertida! Solo necesitas una sábana blanca con agujeros para los ojos, y ¡listo!, ya eres un fantasma. Es un clásico de Halloween que muchos niños usan porque es fácil y siempre queda bien.





Entre los populares





Vampiros

Brujas

Zombis

Superhéroes





¡Qué no te asusten! Los fantasmas

Foto: Freepik

Algunas personas creen que los fantasmas son espíritus de gente que vivió hace mucho tiempo. A veces, se dice que aparecen porque tienen algo importante que resolver o que quizá no han encontrado la paz.

Forman parte de cuentos y leyendas que se han contado durante cientos de años para explicar cosas que no se entendían, como ruidos extraños o sombras misteriosas. Aunque hay quienes creen en ellos, muchos otros piensan que solo existen en la imaginación o en las historias de miedo.





¡Conócelos!





Se describen o dibujan como figuras blancas y con ojos negros porque es una forma sencilla y misteriosa de representarlos.





Color blanco: El blanco se asocia con cosas que son transparentes o que brillan, como una niebla o una sábana. Como los fantasmas, según las leyendas, no tienen un cuerpo físico como las personas, el color blanco se usa para mostrar que son como una sombra o una luz suave que se puede ver a través de ellos.

Foto: Freepik

Ojos negros: Les dan un toque misterioso. A veces, en los cuentos, los personajes con ojos oscuros parecen salidos de otro mundo, porque no se puede ver qué están pensando. También, al hacer los ojos grandes, pueden parecer espeluznantes, ¡pero solo en los dibujos!





Dicen “buu” en muchas historias y dibujos animados tiene que ver con cómo las personas han imaginado a los fantasmas a lo largo del tiempo:





-La palabra "buu" suena suave y alargada, como si fuera un susurro o un ruido que podría escucharse en un lugar oscuro o solitario. Este tipo de sonido se ha usado en las historias para ser aterradores, pero de una manera divertida. No es un grito fuerte, sino un sonido que parece venir de la nada.

-Cuando las personas inventan cuentos, usan sonidos que son fáciles de imitar o recordar. "buu" es un sonido sencillo y corto que cualquier puede hacer. ¡Incluso tú puedes decir "buu"! Es fácil de usar para asustar en broma a alguien.

-En las caricaturas, los fantasmas muchas veces usan "buu" porque se ha convertido en un sonido famoso para ellos.

-En la vida real, los fantasmas no hablan ni dicen "buu", porque son personajes imaginarios. El "buu" es solo una forma de contar algo a manera de diversión.





Son imaginarios





Un personaje imaginario es alguien que existe solo en la mente de las personas o en las historias, pero no en la vida real. Son inventados por escritores, artistas o quien cuenta cuentos o hace dibujos. Se pueden imaginar cosas como dragones, superhéroes, o animales que hablan, aunque no existan de verdad. Algunos ejemplos de personajes imaginarios son superhéroes como Superman o Spiderman, animales que hablan como Mickey Mouse, o criaturas mágicas como hadas o unicornios. Éstos pueden hacer cosas que no podríamos hacer en la vida real, como volar, hacerse invisibles o hablar con los animales. Esto es lo divertido: en los cuentos, ¡todo es posible!