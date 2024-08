Prepárate para este próximo regreso a clases y vive toda una aventura en el salón… Sin Límite

Ya viene el regreso a clases y después de unas largas vacaciones debes estar listo para entrar a la escuela, aplicarte en las tareas y poner atención a lo que dicen tus maestros, esto ayudará mucho en los exámenes y proyectos que se presentarán a lo largo del curso; no dejes pasar la oportunidad de conocer nuevos amigos y reforzar amistad con quienes conoces desde hace tiempo; recuerdo que hay cosas permitas en las aulas y otras que están completamente fuera de lugar como por ejemplo, hacer bullying o discriminar a las personas.

Vive la aventura al máximo, disfruta del recreo, las risas y de aprender todo lo necesario para que cuando seas grande te conviertas en una persona exitosa que se ayuda a sí mismo y también a los demás.





Toda una experiencia, ir a la escuela





Ir a la escuela es muy importante por varias razones, primero porque aprendes a leer, escribir, contar, y muchas otras cosas interesantes sobre el mundo, la ciencia, la historia y las artes. Todo este conocimiento te ayudará en tu vida diaria; además es un lugar donde puedes conocer a otros niños y hacer nuevos amigos y por si fuera poco, también aprendes habilidades importantes como resolver problemas, trabajar en equipo y comunicarte con los demás.

La educación es fundamental para prepararte para el futuro. Te ayudará a tener más oportunidades y a elegir la profesión que te guste cuando seas mayor, a esto agrega que aprendes a ser puntual, a seguir reglas y a cumplir con tus tareas. Estas son habilidades importantes para ser una persona responsable.





Prepárate para el primer día:

Foto: Freepick

Organiza tu mochila: Asegurarte de que tienes todos los útiles escolares necesarios, como cuadernos, lápices, borradores, y libros. Pregunta a tus padres si necesitas algo más.

Revisa tu uniforme o ropa: Fíjate que esté limpio y listo para usar. Si no usas uniforme, elige la ropa que te gustaría llevar el primer día.

Prepara tu horario: Si ya tienes tu horario de clases, míralo con tus padres para saber a qué clases vas a asistir cada día y en qué salón estarán.

Ajusta tu rutina de sueño: Empieza a acostarte y levantarte más temprano unos días antes de que empiece la escuela. Esto te ayudará a estar descansado y listo para aprender.

Haz un plan para el desayuno: Un buen desayuno te dará la energía que necesitas para empezar bien el día. Piensa en qué te gustaría comer y prepáralo con tus padres.

Habla con tus amigos: Si tienes amigos que irán a la misma escuela, habla con ellos sobre el regreso a clases. Puede ser emocionante compartir tus planes y saber que verás a tus amigos nuevamente.

Repasa lo que aprendiste: Si tienes libros o cuadernos del año pasado, puedes repasarlos un poco para recordar lo que aprendiste. Esto te ayudará a sentirte más seguro.

Mentalízate positivamente: Piensa en todas las cosas buenas que te esperan en la escuela, como aprender cosas nuevas, ver a tus amigos y participar en actividades divertidas.





Prohibido





-Hacer bullying

-Olvidarte de la tarea

-No cumplir con las reglas

-Faltar al respeto





Nuevos amigos

Foto: Freepick

Hacer amigos en el salón de clases es una parte emocionante de ir a la escuela. Recuerda que esto puede llevar tiempo, y no pasa de la noche a la mañana. Sé paciente y sigue siendo amigable y abierto a conocer nuevas personas. Con el tiempo, encontrarás personas que te harán sentir feliz y acompañado.

Si eres un niño o niña tímido que no hablas mucho cuando no conoces a gente de tu edad, quizá se te dificulte un poco acercarte a ellos sin embargo poco a poco lo lograrás, te dejamos algunas recomendaciones que pueden funcionar y recuerda, siempre se tú, no hagas cosas que no te gustan sólo por agradar a los demás.





1. Sé amable y sonríe





Primera impresión: Una sonrisa y un saludo amigable pueden hacer que otros niños se sientan cómodos al acercarse a ti.

Saluda a todos: Cuando llegues a la clase, saluda a tus compañeros y al profesor. Esto muestra que eres una persona amigable.





2. Muestra interés





Escucha activamente: Presta atención cuando otros niños te hablen y pon atención en lo que dicen. Hacer preguntas sobre sus intereses puede iniciar una buena conversación.

Recuerda detalles: Si alguien te cuenta algo, intenta recordar esos detalles para futuras conversaciones. Esto demuestra que te importa lo que dicen.





3. Participa en actividades grupales





Colaboración: Participa en actividades grupales y trabajos en equipo. Esto te dará la oportunidad de conocer mejor a tus compañeros.

Juegos y deportes: Únete a los juegos y deportes en el recreo. Es una excelente manera de compartir intereses comunes y divertirse juntos.





4. Comparte tus cosas





Generosidad: Compartir tus útiles escolares, meriendas o juguetes puede ser una forma rápida de ganar amigos.

Invita a jugar: Invita a otros niños a jugar contigo. Esto muestra que estás abierto a hacer nuevos amigos.





5. Sé tú mismo





Autenticidad: No trates de ser alguien que no eres para agradar a los demás. Ser tú mismo es la mejor manera de encontrar amigos que te acepten tal como eres.

Confianza en ti mismo: Muestra confianza en ti mismo, pero sin ser presumido. Los niños suelen sentirse atraídos por personas seguras de sí mismas.





6. Resuelve conflictos con calma





Manejo de conflictos: Si surge un desacuerdo, trata de resolverlo de manera pacífica y justa. Esto puede demostrar que eres una persona madura y justa.

Pide disculpas: Si cometes un error, no dudes en pedir disculpas. Esto puede fortalecer una amistad al mostrar que eres responsable de tus acciones.





7. Invita a tus compañeros a actividades fuera del aula





Jugar juntos: Invita a tus compañeros a jugar en el parque o en tu casa después de la escuela. Las actividades fuera del aula pueden fortalecer las amistades.

Cumpleaños y fiestas: Si tienes una fiesta de cumpleaños o alguna otra celebración, invitar a tus compañeros de clase puede ser una gran manera de hacer amigos.





8. Sé un buen amigo





Apoyo: Apoya a tus amigos en momentos difíciles y celebra con ellos sus éxitos.

Lealtad: Sé leal y digno de confianza. Si un amigo te cuenta un secreto, guárdalo para ti.





Repasa la lección

Foto: Freepick

Aprender mejor en la escuela es algo que puedes lograr con un poco de esfuerzo y las estrategias correctas. Es un proceso continuo y cada quien tiene su propio ritmo. No te compares con los demás y enfócate en tu propio progreso. Con dedicación podrás mejorar tus habilidades de aprendizaje y disfrutar más del tiempo libre.





1. Presta atención en clase





Una de las maneras más importantes de aprender es prestando atención cuando el profesor está hablando. Trata de no distraerte con cosas a tu alrededor y enfócate en lo que se está enseñando. Escuchar con atención te ayudará a entender mejor la lección y a recordar la información más fácilmente. Si algo no te queda claro, no dudes en levantar la mano y hacer preguntas.





2. Toma buenos apuntes





Tomar apuntes durante la clase es una excelente manera de mantenerte enfocado y de recordar lo que has aprendido. Escribe las ideas principales y los puntos clave que menciona el profesor. No es necesario que escribas cada palabra, solo lo más importante. Después de la clase, repasa tus apuntes para asegurarte de que los entiendes.





3. Haz tus tareas y proyectos a tiempo





Completar tus tareas y proyectos a tiempo es crucial para mantenerte al día con el material de la clase. Las tareas te ayudan a practicar lo que has aprendido y a reforzar tus conocimientos. Trata de no dejar las tareas para el último minuto; en su lugar, organiza tu tiempo y trabaja en ellas un poco cada día.





4. Establece una rutina de estudio





Tener una rutina de estudio te ayudará a acostumbrarte a estudiar regularmente. Elige un momento específico cada día para repasar tus lecciones y hacer tus tareas. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas concentrarte sin distracciones. Durante tus sesiones de estudio, toma descansos cortos para mantener tu mente fresca y evitar el agotamiento. Por ejemplo, estudia durante 25 minutos y luego toma un descanso de 5 minutos.





5. Participa en clase





Participar en clase puede hacer que el aprendizaje sea más interesante y divertido. No tengas miedo de compartir tus ideas y respuestas cuando el profesor haga preguntas. Participar activamente te ayudará a involucrarte más con el material y a entenderlo mejor. Además, hacer preguntas y contribuir a las discusiones puede hacer que otros compañeros también se sientan más cómodos participando.





6. Forma grupos de estudio





Estudiar con amigos puede ser muy beneficioso. Forma un grupo de estudio con algunos compañeros de clase y reúnanse regularmente para repasar el material. En un grupo de estudio, puedes compartir tus conocimientos y aprender de los demás.





7. Organiza tu tiempo y tus materiales





Mantenerte organizado te ayudará a ser más eficiente y a reducir el estrés. Usa una agenda o un calendario para anotar tus tareas, exámenes y proyectos importantes. Organiza tus útiles escolares y tenlos siempre a mano para que no pierdas tiempo buscando lo que necesitas.





¿Sabías que…? El agua se acaba

Foto: Pexels-skylake-16668354

Si no cuidamos el agua, podrían ocurrir muchas cosas que afectarían nuestra vida y el planeta. Cuidarla es una responsabilidad de todos. Si cada uno de nosotros hace un pequeño esfuerzo, podemos asegurarnos de que siempre haya agua limpia para beber, para los animales y para el planeta. ¡El agua es vida, y debemos protegerla!





- La escasez ocurre cuando no hay suficiente agua limpia para beber, cocinar y bañarse. El agua es esencial para la vida. Sin ella, las personas y los animales pueden enfermarse o incluso morir de sed.





-Si no cuidamos el agua, puede contaminarse con bacterias y sustancias químicas dañinas. Cuando está sucia puede causar enfermedades como diarrea, cólera y otras infecciones. Beber agua contaminada puede hacernos mucho daño.





-Los agricultores necesitan agua para cultivar frutas, verduras y otros alimentos. Sin suficiente agua, las plantas no pueden crecer. Esto significa que habrá menos comida para todos, lo que podría causar hambre.

Foto: Pexels-pixabay-64219

-Los animales necesitan agua para beber y para vivir en sus hábitats naturales. Si los ríos, lagos y océanos se secan o se contaminan, muchos pueden morir o perder sus hogares.

-Las personas y las empresas la necesitan para trabajar y producir bienes. Si hay menos agua disponible, mucha gente podría perder sus trabajos y los productos podrían volverse más caros.





¿Cómo podemos cuidarla?





Cerrar el grifo: Asegúrate de cerrar el grifo mientras te cepillas los dientes o te lavas las manos.

Duchas cortas: Trata de tomar duchas más cortas para no gastar demasiada agua.

Reparar fugas: Si ves una fuga de agua en casa, avisa a un adulto para que la repare.

No contaminar: No arrojes basura o productos químicos en ríos, lagos o mares.

Usar solo lo necesario: Usa solo el agua que necesitas y no la desperdicies.