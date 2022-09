Presas se mantienen cerradas y no se prevé enviar agua a otros estados: Mario Mata

El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata Carrasco, rechazó que se tenga contemplada la apertura de las presas del estado para proporcionar agua a las entidades de Tamaulipas y Nuevo León.

“Hasta el momento no existe ningún indicio de que la Federación quiera abrir las presas, ni que se tenga la intención de llevar agua a Tamaulipas o Nuevo León, lo que se sabe es que no existe esa intención”, subrayó.

Hizo énfasis en que actualmente todas las presas se encuentran vacías y el líquido que está corriendo, corresponde sólo a las presas que están derramando.

Mata Carrasco, comentó que la postura que siempre tomará el Gobierno del Estado, entorno a la extracción del agua de las presas, es que primero se garantice la sustentabilidad del estado, antes de contemplar cualquier otra acción.

En este sentido, resaltó que también es fundamental para poder iniciar cualquier tipo de plática respecto al agua, que en todo momento se cumpla con lo que establece el marco legal, y que se cumpla con lo que establece la Ley Federal de Aguas Nacionales.

“Hay que dejar muy claro, todas las presas están cerradas, se anticipó el cierre del ciclo agrícola y los agricultores decidieron cerrar porque por las lluvias ahorita no se necesita regar; no se van a esperar al 30 de septiembre para cerrar la presa La Boquilla que es la principal, Las Vírgenes, es obvio que no se necesita abrirla porque sola está vertiendo al superar su propia capacidad, y la presa El Granero, pues se sigue llenando”, puntualizó el titular de la JCAS.

Mencionó que las inquietudes de los productores agrícolas, entorno a la posibilidad de que se abra la presa El Granero para abonar agua al tratado con Estados Unidos, obedece más a un mal recuerdo que se tiene de lo que pasó en el 2010 y 2020, pero reiteró que las presas en el estado siguen cerradas.