Presenta alcalde a despachos que asesorarán en el diseño del Complejo Ambiental

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, presentó a los despachos que asesorarán al Municipio en el diseño del proyecto del Complejo Ambiental del Municipio de Chihuahua, donde se procesarán los residuos sólidos urbanos, bajo la guía de las firmas de experiencia internacional Idom e Infra P3. El equipo también lo integra Jorge Lira, del Fondo Nacional de Infraestructura, de Banobras, que es el área del gobierno federal que financiará el Complejo Ambiental de Chihuahua.

En la presentación, estuvieron presentes José Medina, coordinador de proyecto por parte de la Dirección de Servicios Públicos Municipales; José Luis De Lamadrid Téllez, director de Servicios Públicos Municipales; Roberto Andrés Fuentes Rascón, secretario del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua; Rafael Sagarduy Kareaga, director de la división de Medio Ambiente de Idom, Ingeniería y Consultoría.

“Tras varias semanas que les presentamos algunos de los compromisos que realizamos en torno al Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad de Chihuahua, buscamos el apoyo y la asesoría de los mejores en el mundo, con la finalidad de darle a Chihuahua Capital, el mejor plan de gestión y destino final de residuos sólidos en el país, un proyecto de avanzada que nos pondrá a la vanguardia en la materia de disposición final de residuos, en el contexto nacional, pero también en el contexto internacional. Los despachos de carácter internacional que se suman a partir de este momento a las labores son Idom, representado este día por Rafael Sagarduy. Otro de nuestros despachos asesores en la materia para la construcción de esta planta o complejo ambiental representado por Infra P3, representado por la persona física de Jorge Ávalos”, expresó el alcalde Marco Bonilla.

Marco Bonilla destacó que proyectos como este, el Complejo Ambiental, en donde diversos actores de carácter nacional, e internacional del sector público y del sector privado, unen esfuerzos, son los que permiten amalgamar la experiencia y el talento reunido en un sinnúmero de proyectos, que permitirá brindar un proyecto sólido, con viabilidad jurídica y social, que pondrá a los chihuahuenses y a Chihuahua Capital en la vanguardia en todo en todo el país.

“Hoy, con la instrucción federal que nos tiene detenida esta construcción, de lo que sea. No podemos construir absolutamente nada en ese terreno. Estamos en estado de indefensión, lo he dicho en varias ocasiones, pero bueno. No podemos dejar que la incertidumbre persista en los habitantes; particularmente la zona de Romanzza, que son quienes tienen el problema y lidian con él, diariamente. Tenemos que avanzar en la solución, que es la ampliación de la capacidad de instalar el actual Relleno Sanitario, pero a la par, comenzar a trabajar en la construcción de este Complejo Ambiental”, expresó el alcalde Bonilla Mendoza.

En ese sentido, manifestó que hay varios terrenos identificados en el Municipio, en los cuales pudiera caber la posibilidad de la instalación de esta planta, que no genera olores, no genera contaminación en el aire, es decir, de fumarolas.

“El procesamiento de los residuos, son plantas que se hacen con muy estrictas pues medidas de protección al medio ambiente a nivel mundial, por eso estamos contratando a los mejores, para que nos ayuden que así sea. Puede caber en varios terrenos que son propiedad municipal, que ya tenemos verdad bajo nuestra administración y a lo que se suma justamente Infra e Idom, para determinar cuál es la mejor de las ubicaciones disponibles para esta construcción. No lo tenemos todavía definido, estamos en el proceso de definirlo; pero debemos de hacerlo a la brevedad”, explicó Marco Bonilla.

Señaló que el Complejo Ambiental, tiene una inversión de entre 660 millones de pesos a 700 millones de pesos, que agregó que está garantizada por el Fonadin, por Banobras, bajo los mecanismos que ellos determinan, y por ello no se erogaría cantidad alguna.

Por su parte, Rafael Sagarduy, del Director de la División de Medio Ambiente, de Idom, en su mensaje, expresó que con esta colaboración, se espera aportar el conocimiento de múltiples proyectos que han desarrollado, además de su conocimiento y experiencia en infraestructuras similares. Sagarduy afirmó que el Complejo Ambiental pondrá a Chihuahua en la vanguardia del tratamiento de residuos que genera la ciudad, que se contabilizan entre mil toneladas a mil 600 toneladas diarias, dependiendo de la temporada del año, de las que se podrían procesar entre 80% y 90% del total de los residuos sólidos urbanos que se producen en las más de 268 mil viviendas de Chihuahua Capital.

Idom es una empresa española independiente con sede en Bilbao, España; que presta servicios profesionales de consultoría, ingeniería y arquitectura con 66 años de experiencia a nivel mundial; ha realizado más de 30 mil proyectos en 125 países del mundo, destaca su experiencia en el diseño de complejos ambientales. Lleva más de 30 años desarrollando proyectos en el sector de los residuos, prestando servicios integrales de ingeniería y consultoría e introduciendo innovaciones. El alcance de los servicios no se limita a los residuos urbanos, sino que abarca todo tipo de residuos, como los procedentes de la construcción y demolición; equipos eléctricos, hospitalarios, lodos industriales y peligrosos.

Entre sus clientes destacan la Comisión Europea, el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de la Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, ayuntamientos, diputaciones, municipalidades, ministerios de todo el mundo, entre otros.

Idom trabaja con equipos multidisciplinarios para desarrollar proyectos sostenibles que contribuyen a un mundo mucho más habitable, a través de las cuatro dimensiones de la sostenibilidad ambiental: social, económica y de gobernanza. Destacan entre los proyectos desarrollados por Idom la asistencia técnica, la propiedad para la construcción de infraestructuras de tratamiento residuos sólidos Guipúzcoa, País Vasco, en España. También, servicios de ingeniería para el contrato de diseño construcción operación que conlleva la construcción y operación de la planta de valorización energética del biogás en un relleno sanitario en Jordania; elaboración de estudio de ingeniería de detalle proyecto ejecutivo para la construcción de la planta de biodigestión en el municipio de Xalapa, Veracruz, México; estudio de viabilidad para la ampliación de una planta de digestión anaerobia de residuos agrarios en Chile; proyecto básico de tres plantas de tratamiento de purines orgánicos en Aragón, España; servicios de consultoría para la gestión integral de residuos hospitalarios en el Área Metropolitana de Lima, Perú; cooperación técnica con el BID para determinar el potencial del estado de Sao Paulo, Brasil, para generar energía utilizando residuos sólidos urbanos; estudio de prefactibilidad de tecnologías de tratamiento y valorización de los residuos en la ciudad de Medellín, Colombia; actualmente trabaja en el 25 master plan de los clusters de Arabia Saudita.

Infra P3 es una firma consultora en expertos en asesoría de proyectos de infraestructura. Cuenta con una amplia experiencia en México y en el extranjero. Está especializada en el desarrollo de proyectos, bajo esquemas y asociaciones público privadas, desde su etapa de planeación y estructuración hasta la implementación operación y seguimiento. Jorge Ávalos, por su parte, cuenta con más de 20 años de experiencia en asesoría de estructura de proyectos de infraestructura y financiera. Ha materializado un sinnúmero de proyectos de infraestructura tales como proyectos de manejo integral de residuos sólidos, plantas de tratamiento de agua, residuales alcantarillado y saneamiento; acueductos; plantas de satinizadoras; entre muchos otros, bajo esquemas de operación de asociación público privada.

Infra P3, ha asesorado a organismos internacionales y a diversas dependencias y entidades de la administración pública, entre los que destacan los siguientes proyectos: residuos sólidos urbanos en Cuautla, Morelos; residuos sólidos urbanos en Aguascalientes; residuos sólidos urbanos en Oaxaca; residuos sólidos urbanos en Michoacán; Centro Municipal de Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de residuos sólidos urbanos del Bajío, en La Piedad, Michoacán; residuos sólidos urbanos en Delicias, Chihuahua. En el ámbito internacional destacan en Ecuador, el diseño e implementación y acompañamiento del modelo de gestión para la empresa mancomunada de agua potable y saneamiento de Esmeraldas; en Colombia, estructuración técnica legal económica y financiera de un proyecto bajo el mecanismo asociación público-privada que contempla el diseño, construcción, operación y mantenimiento de un sistema de tratamiento, en Colombia. En conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, en Panamá, elaboración de del análisis de riesgos estudio de valor por dinero comparador público privado, incluyendo los talleres del índice del elegibilidad y de riesgos para el proyecto cuarta línea de transmisión en Panamá; que es un proyecto energético.

Marco Bonilla afirmó que con este formato del Complejo Ambiental, no se requerirá la misma extensión del plan original que se tenía para el terreno de Mápula.

Para finalizar, el presidente municipal, Marco Bonilla Mendoza, subrayó que los despachos brindarán asesoría sobre el esquema bajo el que se construirá el Complejo Ambiental de Chihuahua; y aclaró que no tendrán relación con la construcción del mismo.