Presenta Alex Domínguez sus propuestas en salud; destaca inversión de 50 mil mdp

El candidato a diputado federal por el Distrito 08, Alejandro Domínguez, presentó sus propuestas de campaña en materia de salud, dentro de su conferencia denominada las 8 del 8, en donde resaltó la gestión de una partida presupuestal de 50 mil millones de pesos para el Sistema de Salud Federal.

El abanderado por la coalición Fuerza y Corazón Por México, señaló que actualmente, de cada 10 recetas se surte sólo el 40 por ciento y casi siempre a más de un mes de que el paciente necesita el medicamento, ni se diga la insuficiencia de camas en los hospitales del IMSS y del ISSSTE, por lo que es fundamental atender la salud de los mexicanos de una forma eficiente y eficaz.

Alejandro Domínguez, explicó que dentro de sus recorridos ha quedado en evidencia que hay una queja generalizada por la desaparición del Seguro Popular, por la falta de medicamentos y porque la gente tiene que ir a comprar sus medicinas a las farmacias más económicas y pagarlas con su propio dinero, sin que su sistema de salud les responda debidamente.

El candidato del PAN, PRI y PRD, anunció sus ocho propuestas, las cuales consisten en lo siguiente:

La primera propuesta refiere a garantizar el derecho a la salud y la cobertura de medicamentos, sobre todo de padecimientos muy específicos como la diabetes, enfermedades cardiacas y lo relacionado con la salud mental.

Implementar campañas de prevención de embarazos no deseados, sobre todo en adolescentes, lo que también funciona para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, pues desde el 2018 este tema ha sido olvidado por el Gobierno Federal.

Dirigir esfuerzos gubernamentales para la atención a clínicas de alta especialidad, pues en el caso de Chihuahua, sólo se cuenta con el IMSS Morelos y en casos donde se requieren intervenciones, la gente tiene que viajar a Torreón, Coahuila u otros estados.

Buscar asegurar que los pacientes del Sistema de Salud Federal, reciban la atención oportuna para quimioterapias y padecimientos cardiacos, para lo que se gestionaría un presupuesto de 50mil millones de pesos para el IMSS y el ISSSTE.

El regreso del Seguro Popular, con el fin de garantizar la salud de todos quienes no cuentan con los servicios de un sistema de salud, asimismo, impulsar la tarjeta Mi Salud, en donde los beneficiarios puedan adquirir sus medicamentos con cargo el gobierno.

Mejorar las condiciones laborales de todo el personal que labora en la salud, como las enfermeras, lo médico y todos aquellos que a pesar de sus esfuerzos no han recibido algún tipo de incentivo o reconocimiento, con esto se pretende que los derechohabientes reciban un mejor servicio y de calidad.

Dar mantenimiento a la infraestructura de los sistemas de salud, para tener en óptimas condiciones las clínicas de especialidad, hospitales y centros de salud, así como crear nuevos espacios de atención a la salud.

Implementar una estrategia de detección oportuna de cáncer para niños y niñas, pues actualmente no existe una estrategia de prevención o detección, pues las de los adultos funcionan desde hace tiempo, sin embargo, no es el caso de los niños y niñas; añadió que un cáncer detectado oportunamente tiene solución, pero si no existen campañas, difícilmente se puede detectar a tiempo

Finalmente, propone crear el Fondo Para Gastos Catastróficos, para que las familias puedan cubrir enfermedades costosas y que las familias no queden en la quiebra cuando se presenta alguna enfermedad grave.

El candidato por el Distrito 08, hizo énfasis en que todas sus propuestas van de la mano con las de la candidata presidencial de Fuerza y Corazón Por México, Xóchitl Gálvez, por lo que invitó a los ciudadanos para que emitan el voto en favor de los candidatos del PAN, PRI y PRD y poder llevar esas propuestas a la realidad.