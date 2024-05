Presenta Chihuahua "nivel intermedio" de riesgo de sufrir violencia en campañas electorales

Arturo Luján Olivas, director de Fundación FICOSEC, informó que Chihuahua se encuentra en un nivel intermedio de riesgo de violencia durante el proceso electoral, y que además, con las campañas muy cortas, son un factor favorable para que baje el riesgo de que pueda presentarse algún suceso violento.

“Estamos muy enfocados a temas de prevención, seguridad y justicia, hemos estado super pendientes de temas de violencia en las campañas electorales. Afortunadamente, Chihuahua no ha tenido eventos como en otras partes de la República; hay gente que se dedica a la especialidad de medir niveles de riesgo, y ubican a Chihuahua en un nivel intermedio, no estamos en una situación compleja. Esperemos que lo reste de campañas, no vayamos a tener un evento que lamentar”, dijo.

Sobre la seguridad en el Municipio de Chihuahua, informó que la tasa de homicidios es de 32 por cada 100 mil habitantes, que se calcula usando los últimos 12 meses, es decir que la actual se calcula desde mayo de 2023 hasta abril de 2024; y se ajusta por población para permitir que esa tasa, sea comparable.

“La tasa arroja un homicidio al día, no ha cambiado la cifra que se ha estado registrando desde hace años, el dato no es nuevo”, explicó, y añadió que aunque sea una constante, no es normal, porque las personas no se pueden acostumbrar a ese nivel de número de homicidios.

Sobre las encuestas, manifestó que las de percepción, son como una fotografía, que captura la imagen de un instante, y están influidas con lo que pasó en la época muy recientemente; sin embargo, en las de victimización, los encuestados responden si han sufrido un delito en el último mes.

“La percepción tiene un grado de subjetividad; no estoy diciendo que no sea real, porque incluso, nosotros, somos muy insistentes con la autoridad cuando hay mediciones de percepción, porque se vuelve relevante que salgamos de casa a altas horas de la noche y que no haya una percepción de inseguridad”, acotó.

Para finalizar, destacó que optimizar los datos sobre la inseguridad, sugirió que se crucen tres factores que son datos duros, encuestas y percepción; no solamente tomar en cuenta a uno de los tres elementos.