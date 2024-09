Presenta FGE apelación por liberación de los siete detenidos en Manuel Benavides

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno confirmó que ya presentaron la apelación por la liberación de los cuatro detenidos restantes que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) detuvo en Manuel Benavides el pasado 12 de septiembre.

Aclaró que sostuvo una reunión con el fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza, en el sentido de analizar qué fue lo que el juez de control calificó como inconsistencias en la carpeta de investigación que aperturaron.

Jáuregui Moreno hizo énfasis en que todo lo que tenga que ver con resoluciones de jueces, lo apelaran por los conductos legales y de los cuales, tal y como lo hicieron en este último caso, de los siete sujetos liberados.

Momentos antes de que ingresará a la Mesa Interinstitucional de Seguridad, el fiscal comentó que ya revisaron todo lo relacionado con la carpeta de investigación.

Cuatro de los siete individuos que atacaron a los agentes del SWAT en el municipio de Manuel Benavides fueron puestos en libertad, ya que el juez determinó no procesarlos penalmente. Esto se debe a que, en el caso de los primeros tres liberados, el juez consideró que no fueron detenidos in fraganti, mientras que, en el caso de los otros cuatro, transcurrió demasiado tiempo entre el momento de la detención y su presentación ante la Fiscalía de Distrito de la Zona Centro.

Durante el pasado fin de semana, la Fiscalía de Distrito Zona Centro informó que de los siete detenidos por las células de la Base de Operación Interinstitucional (BOI), el pasado 12 de septiembre en Manuel Benavides, tres fueron puestos en libertad al momento de ser presentados ante el juez de control, por no encontrar elementos que acreditaran la legal detención.

En tanto que el pasado viernes por la noche, los cuatro sujetos restantes fueron puestos en libertad tras la determinación del juez, por lo que no fueron vinculados a proceso penal, ya que presuntamente, tardaron mucho en trasladarlos de donde fueron detenidos, a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.