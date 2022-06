Presenta Foro de Periodistas y UACH la app Alerta Prensa

El Foro de Periodistas de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Chihuahua, presentaron la aplicación Alerta Prensa, para visibilizar los crímenes y amenazas cometidos contra los comunicadores a través del observatorio, además de ser una herramienta de apoyo en momentos de crisis, con un botón de pánico.

La presentación se realizó en la Quinta Gameros, en un evento presidido por el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Jesús Villalobos Jión, y el presidente del Foro de Periodistas de Chihuahua, Nicolás Juárez.

Durante su intervención, el rector de la Máxima Casa de Estudios, el doctor Jesús Villalobos Jión, destacó que los avances tecnológicos cumplen uno de los fines más importantes que tiene la Universidad, de educar y proteger a todas las personas que estén dentro del medio universitario.

“Esta experiencia que nos presenta el Foro de Periodistas, nos va a servir internamente a la Universidad. Me pareció magnifica la idea de proteger la integridad de cada persona: no nada más emocional, no nada más la intelectual, si no la física. Es una parte muy importante de desarrollo que debemos tener las instituciones públicas. Es nuestra obligación de proteger a la gente, qué mejor en el caso de los periodistas que transmiten a la sociedad lo que está pasando. La tecnología, nos ha traído un sistema de control, de que a medida que la gente conozca y pueda ser identificada, y recibir auxilio rápidamente, va a inhibir este tipo de actividades. Esa es la parte más importante de esta Alerta Prensa”, afirmó el rector Villalobos Jión.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

En ese sentido, señaló que el esfuerzo que representa la implementación de la aplicación, demuestra la conciencia que se está llevando a cabo de que se tiene que cambiar, y hacer que se respete la integridad corporal, la integridad intelectual de las personas; y que este tipo de herramientas, serán las armas para defender la Libertad de Prensa, y con ella, la libertad de información y de la comunicación.

“No podemos permitir que pase la violencia, que pasen las amenazas, y que se limite a la sociedad que conozca la realidad de los acontecimientos que se están dando”, aseveró el rector Jesús Villalobos, al tiempo que felicitó a los integrantes del Foro de Periodistas por la iniciativa, y adelantó que se adoptará la tecnología para la protección de la comunidad universitaria.

Por su parte, Nicolás Juárez, presidente del Foro de Periodistas de Chihuahua, destacó que con las herramientas de protección para los periodistas, se creó la plataforma Alerta Prensa, y agradeció a la UACH el apoyo y la colaboración para su desarrollo e implementación de la aplicación, que subrayó, está disponible para dar servicio a todos los periodistas de México, cuyos agremiados ya se han empezado a sumarse. Durante su mensaje explicó que el Foro de Periodistas de Chihuahua inició hace 30 años, con cuyos principios siguen siendo la defensa y protección a los periodistas.

En su intervención, Soreli Falomir, mencionó que al corte de marzo de 2022, se superó el número de muertes de todo el año 2021, además de que México es el país que ocupa el primer lugar de riesgo para ejercer el periodismo, por lo que destaca la importancia de que Alerta Prensa sea una herramienta digital de reportes de amenazas en tiempo real, para el apoyo a la protección de la información y la comunicación en un solo ecosistema digital.

Luego, Patricia Bugarini, dio un tutorial sobre el registro y uso de la aplicación, al tiempo que señaló que la app se encuentra disponible para Android y iOS.

En el evento también estuvieron presentes el doctor Sergio Rafael Facio Guzmán, secretario general de la Universidad Autónoma de Chihuahua; Fernando Ledezma, coordinador general de Tecnologías de Información, de la UACH; Luis Rubén Maldonado, coordinador general de Comunicación Social de la UACH; directores de Facultades de la Universidad, periodistas y público en general.