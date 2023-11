Presenta Francisco Barrio conferencia Perspectiva de la Política Actual en el IESCH

El exgobernador del estado de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, dictó la conferencia Perspectiva de la Política Actual, ante la comunidad educativa del Instituto de Estudios Superiores de Chihuahua, de forma virtual a través de la plataforma Zoom, ante más de 160 oyentes, entre los que también se encontraban personajes de la política priista chihuahuense.

“Podría desentenderme, que ya aporté mi cuota de lucha, y ponerme en una actitud pasiva. Por ningún motivo me voy a poner en una situación pasiva, estoy activamente participando en varios grupos, algunos, con liderazgos del PRI de aquí de Juárez. Estoy activamente participando en varios de estos grupos y en la medida que mis fuerzas y capacidades lo permitan, voy a seguir participando, y convenciendo gente, voy a hacerlo, porque amo a este país. Aquí he recibido todo lo que soy y todo lo que tengo”, afirmó Francisco Barrio.

El exgobernador, refirió que ha escuchado expresiones de que es imposible darle la batalla al partido en el poder; a lo que cuestionó, qué tan difícil era en los ochentas enfrentarse al partido en el poder, cuando el presidente, los gobernadores, los legisladores eran en casi su totalidad del PRI.

“Tenían un control férreo de los medios de comunicación, manejo irrestricto de los presupuesto en el país, poder en las policías; los poderes actuaban en seguimiento de las órdenes que recibían del Ejecutivo, también las fuerzas armadas. Ese sí era un régimen poderoso. Sí es difícil enfrentarse, pero no imposible. Lo vimos en esos años, que también se pueden ganar elecciones aún, en condiciones adversas”, agregó.

Evelyn Payán, quien fungió como moderadora, mencionó que el exgobernador Barrio Terrazas, cuenta con más de 50 años de experiencia en administración pública e iniciativa privada. Fue embajador de México en Canadá, diputado federal, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, secretario de Controlaría y Desarrollo de México, gobernador constitucional de Chihuahua, alcalde de ciudad Juárez, Chihuahua. En el tema educativo, cuenta con un posgrado, de maestría en Administración de Empresas, y es Contador Público, por la Universidad Autónoma de Chihuahua.

En su mensaje de bienvenida, el rector del IESCH, Omar Bazán Flores, dijo que Francisco Barrio Terrazas es un pilar de la democracia en el país y en el estado de Chihuahua; y le dio la bienvenida a la institución universitaria, con la exposición de su conferencia Perspectiva de la Política Actual.

Inició diciendo que en otros tiempos hubiera sido impensable que como militante panista, participara de un evento en su mayoría priista, y subrayó que esta alternancia es importante de lo que se ha construido como país. Aludió, que es imposible referirse a situaciones del desarrollo de México, sin referirse al PRI, que era el centro de la vida pública en el país.

“En un momento en que la alianza entre nuestros partidos es clave para el país, lo que más deseo es que esta charla ayude a tender puentes, y nos acerque. Nadie puede negarle al PRI el papel fundamental que jugó en la pacificación del país, en la etapa post revolucionaria y la creación de instituciones que han sido base en la construcción del país, que son muestra de lo que ha avanzado y construido en las últimas décadas”, dijo, y acotó que hoy se ve seriamente amenazado.

“Sostengo que la evolución política, económica y social no hubiera sido posible sin la voluntad y compromiso del PRI”, afirmó.

Foto: Captura de Pantalla | Zoom

Sobre los logros democráticos e institucionales alcanzados, mencionó que en la cuestión electoral, era frecuente que las elecciones fueran cuestionadas, desconocidas, impugnadas, y que se alegaran prácticas incorrectas e indebidas. Y poco a poco se fue evolucionando a llegar en elecciones muy confiables, y que se podía confiar en ellas.

“Los organismos electorales, que siempre fueron controlados por el gobierno, eran dependencias de las direcciones de gobierno, evolucionaron a organismos autónomos, que además de profesionalizarse y hacer su trabajo con una gran eficacia, se han ganado la confianza, la credibilidad de la población. La credencial con fotografía es ha constituido en el medio confiable para ir a votar y la identificación para todo efecto práctico para todos los mexicanos; la calificación de las elecciones. Recuerdo que hubo impugnación y reclamos de que había habido irregularidades en la elección a la alcaldía de Juárez, el Congreso del Estado, se constituía como colegio electoral, ahora hemos avanzado a tribunales electorales profesionales, que a todos nos dan bastante confianza”, sostuvo.

Explicó que la conformación de la vida pública de todo el aparato de gobierno, hasta los años ochenta, el 95% los presidentes, gobernadores y legisladores, habían sido de un solo partido. La cohabitación y la alternancia que antes no tenía, ahora se ve como algo normal, y señaló que a veces, se pierde de vista todo lo que implicó llegar hasta ahí, el sacrificio, lucha y esfuerzo de mucha gente, que son avances inapreciables del país.

“Hasta hace relativamente pocos años, toda la vida pública estaba dirigida por el gobierno, y cada vez más, hemos ido viendo surgir organismos autónomos, que le han dado a la vida política una independencia, que la saca del rejuego de la confrontación política y vuelve esos temas, mucho más técnicos, de un manejo más equilibrado y cuidado; que no se rige por intereses políticos. El caso más importante es el del Banco de México, responsable de manejar la política monetaria del país, cuando se presentó una situación de inflación”, dijo.

Barrio Terrazas, también se refirió al INEGI como una institución que pocos mexicanos valoran en su justa dimensión, y lo comparó con el caso de Argentina, donde el gobierno empezó a manejar sus propias cifras de inflación, llegó un momento en que ninguna cifra era creída por la población.

“Aquí, lo que dice el INEGI, en la gran mayoría de los casos, se apega a la realidad. Es un elemento que a todos nos aporta una seguridad, tener fuentes de información confiables, que no se prestan a manipulación política. Son avances, que implicó ir soltando facultades, por parte del poder, para un mejor manejo en el país”, expresó, y también citó al CONEVAL, al INAI, que aportan niveles de seriedad y credibilidad en el país, que se ha construido en los últimos 20 o 30 años, de forma pacífica y ordenada.

Mencionó la desaparición de fideicomisos públicos, que cumplían una función importante, como en el caso del FONDEN, con la situación de Acapulco, del que preguntó qué pasó con los fondos de ese fideicomiso.

“Vemos que se ha ido desmantelando el esfuerzo de años y años, ha habido una estrategia o plan de destruir instituciones, ha sido deliberado. Hemos visto lo que se quiso hacer con el INE, con el INAI, con la CNDH. Si hubiera tenido una mayoría calificada, lo que quisieron hacer, lo hubieran logrado. No pudieron, y quieren hacerlo, por eso es tan importante que ahora vayamos unidos y presentemos un frente compacto para, por lo menos asegurar que no tengan la mayoría en el congreso. Si no es posible evitar que tengan la presidencia, que no tengan mayoría en el Congreso”, concluyó.

Al término de la exposición, tomaron la palabra el exalcalde de Chihuahua, Gustavo Ramos Becerra; Normando Perales; el exdiputado Óscar Nieto; Ricardo Lugo; Álvaro Terrazas, entre otros asistentes, quienes le reconocieron y felicitaron por su trayectoria y la información expuesta en la conferencia.