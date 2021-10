Será sancionado quien no proteja a víctimas de violencia: Bujanda

Georgina Bujanda, presidenta del Congreso del Estado, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal, con el propósito de sancionar a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia que omitan solicitar o brindar las más altas medidas de protección a las víctimas y testigos, cuando se encuentre en peligro su vida.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“La protección de las víctimas de la violencia de género, debe ser garantizada por el Estado. Las personas servidoras públicas de cualquier instancia, pero sobre todo aquellas que trabajen en las áreas de procuración y administración de justicia tienen que velar por la integridad de las mujeres violentadas”, expresó la legisladora panista.

Bujanda Ríos, dijo que lo anterior es importante porque la violencia de género siempre escala. Es decir, si una mujer acude a denunciar que su pareja le dio un golpe en la cara, si no se castiga al agresor y no se protege a la víctima, la próxima vez que esa mujer se presente a denunciar, ya no sólo será ese golpe sino posiblemente una agresión que ponga en riesgo su vida, o incluso se habrá cometido un feminicidio más.

Asimismo, la legisladora panista resaltó que como en el caso tan emblemático de Ingrid Escamilla, el manejo incorrecto de las evidencias por parte de las autoridades debe de ser castigado. Compartir imágenes a medios y generar una difusión masiva, fue producto de una cultura de violencia institucional, ejemplificada en una grave irresponsabilidad en la debida diligencia durante las investigaciones, revictimizando así a muchas mujeres que han sufrido estas violaciones.

“Las acciones legislativas planteadas en el presente proyecto, buscan proteger la vida, la dignidad y evitar aumentar el daño que sufren las víctimas de la violencia de género. No podemos normalizar la violencia en contra de las mujeres, tomemos el ejemplo de los demás estados de nuestra república. Sancionar estas conductas, será un paso más para lograr que las mujeres tengan acceso a la justicia y estar más cerca de que vivan una vida libre de violencia”, finalizó la titular del Legislativo local.