Presenta José Ramón Cossío charla en el Congreso del Estado de Chihuahua

El doctor José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó la charla El nuevo paradigma de los derechos humanos en México a partir de la Reforma de 2011, en el Congreso del Estado de Chihuahua, en el marco de la visita de integrantes de la comunidad libanesa en México, a Chihuahua.

En el panel en el que se presentó la plática, participaron la diputada presidenta del Congreso local, Georgina Bujanda Ríos; Michel Kuri, presidente del Consejo Directivo del Centro Libanés en México; y Benjamín Caraveo Yunes, presidente de la comunidad México-Libanesa de Abogados.

El doctor Cossío Díaz destacó que la reforma del 2011 fue excepcional, e incluso, afirmó que los legisladores que la aprobaron, no sopesaron en su total magnitud los alcances de ésta.

“Fue un cambio extraordinariamente importante, por varios motivos: primero, rompimos la vieja idea de las garantías individuales, que muchos de nosotros estudiamos con ellas. La idea de que los derechos primordiales, eran los derechos adquiridos de libertad, de primera generación, se rompió. Porque más allá que hubiera una retórica existía, me parece que la imagen general que teníamos de las garantías individuales, impedía la construcción de los derechos sociales. Ahí hay un problema central”, afirmó.

En segundo lugar, mencionó como relevante, el paso que se dio para decir que están en el mismo nivel jerárquico los derechos de fuente constitucional y los derechos de fuente convencional.

No solo se constitucionalizaron los derechos, sino que se ejerció el principio ‘pro persona’, con el status particular que se vuelve funcional, es decir, las operaciones que tienen que hacer los operadores jurídicos, tienen que ser con base en este principio.

Y después, las reglas de interpretación, que se entiendan los derechos humanos bajo las reglas que el propio órgano reformador los puso, que son interdependencia, no agresividad, entre otros; por lo que en conjunto calificó lo que se hizo en la reforma del 2011, como increíblemente grandes.

“Parecía que íbamos en un momento súper interesante y expansivo; pero, lo que observo después de una explosión, es una gran implosión. Como el mundo este de derechos humanos, se empequeñeciera. No expresamente, pero sí de forma implícita. Y esto sí me parece muy delicado, porque no lo estamos pudiendo observar. Hay restricciones en flagrancia, cuasi flagrancia, en las determinaciones, en las formas de intervención. Hay algunos acotamientos en cuanto al Proceso Penal Acusatorio, que se están presentando en este caso, y me parece delicado. También algunas condiciones construidas por temas de seguridad, y a veces construidas por lo que llegara a molestar al presidente de la República y todo lo que él pudiera denominar ‘la cuarta transformación”, aseveró.

El doctor Cossío observó que legislativamente, la idea de los derechos, no necesariamente ha penetrado en los órganos legislativos, pero sí han penetrado en alguna medida en los órganos jurisdiccionales, porque son menos, porque tienen un gran entrenamiento, porque se sintieron beneficiarios de la reforma.

Puntualizó que esto está generando algunos huecos, como en las consultas. “Sigue sin haber órganos legislativos –no conozco el caso en concreto de Chihuahua-, que no consideran necesario llevar a cabo consultas para efectos de las personas que van a estar sometidas para efectos de las normas participen y se genere una norma valida. Me parece que no hay idea de que el órgano legislativo, tiene que privilegiar el derecho humano. Hay como una condición secundaria, donde no sea internalizado en muchos procesos legislativo”, dijo.