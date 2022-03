Presenta Karen Avitia exposición de interiorismo y plantas en Plaza Galerías

Karen Avitia presenta durante este fin de semana una exposición sobre diseño de interiores, macetas y plantas, dentro de la serie por el mes de la mujer ‘Mujeres que Inspiran’, en las instalaciones de Plaza Galerías, donde muestra más de 60 especies de ornato y florales que también tiene a la venta, además de sustratos, humus y fertilizantes para el cuidado y tratamiento de las plantas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Me tocó que me invitaran a exponer mi trabajo y a lo que yo me dedico es principalmente a la arquitectura, pero me encantan y fascinan las plantas. Me invitaron a hacer una expo de las plantitas que manejo, los proyectos que manejo”, compartió Karen.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Karen Avitia es fundadora de Arch Decó, un espacio inspirado en el interiorismo, macetas, plantas y productos para su cuidado. También, es especialista en diseñar espacios arquitectónicos fusionados con la naturaleza.

Al consultarle cuáles plantas prefiere incorporar en sus diseños arquitectónicos y de interiores, destacó el uso para diseño de plantas como ficus, montera, y ficus elástica.

“Mi favorita es la montera, es una especie selvática, crece muy grande, es despampanante y decora súper bonito las casas y de las flores son las romelias, y las orquídeas”, compartió.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Durante la exposición que se realiza este sábado 19 y domingo 20, los visitantes podrán adquirir plantas de interiores, decoraciones como jarrones, portarretratos, macetas, y también sustratos para las plantas que son humus de lombriz, fertilizantes, jabones para combatir las plagas y todo lo que necesitan para sus nutrientes. El horario es de 10:00 a 21:00 horas. Posteriormente, se dará atención en las oficinas de Arch Decó, ubicadas en avenida Francisco Villa 6302, colonia Panamericana.

“Les recomiendo muchísimo venir a la serie de exposiciones ‘Mujeres que Inspiran’; Plaza Galerías está invitando a muchísimas personas a que vengan a conocer sus instalaciones, y a muchas personas talentosas, como fotógrafas, pintoras, cantantes, me parece súper lindo que inviten a todas estas mujeres para darse a conocer”, finalizó.