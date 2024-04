Presenta Manque Granados su paquete de propuestas rumbo a la Diputación Federal

La candidata a diputada federal por el Distrito 06, María Angélica Granados Trespalacios, presentó su paquete de propuestas de campaña, las cuales se basan en tres ejes principales, que son la Economía, el Desarrollo Humano y Social, y la Infraestructura.

En este sentido, Granados Trespalacios comentó que para la Economía, se deben crear las políticas públicas que impulsen el emprendimiento, asimismo, con la generación de más y mejores empleos, se deberán abrir más espacios para mujeres y grupos vulnerables.

Reconoció la importancia de generar los escenarios idóneos para los proyectos de inversión que no sólo fomentan la creación de empleos, sino que fortalece a las empresas locales y añadió que aunado a eso, el apoyo a las Pymes y permitirles crecer.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Respecto al Desarrollo Humano y Social, la candidata de Fuerza y Corazón Por México, adelantó que desde la Cámara de Diputados, apoyará a Xóchitl Gálvez para regresar los programas y proyectos que fueron eliminados por la Federación, como el Seguro Popular y las estancias infantiles.

Hizo énfasis en que en ese rubro, es fundamental el apoyo para los jóvenes para que estos puedan desarrollar el talento y las habilidades que les garanticen un mejor futuro que les permita cumplir sus sueños.

En materia de Infraestructura, María Angélica Granados, calificó como un tema prioritario el de los tramos carretero federales, los cuales se encuentran totalmente abandonados, de igual forma manifestó que se deben realizar las gestiones para implementar las energías limpias y reducir las tarifas de energía eléctrica.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

La candidata abanderada por el PAN, PRI y PRD, lamentó que el actual Gobierno Federal haya emprendido acciones que afectan a Chihuahua como los recortes presupuestales, la eliminación de fondos y fideicomisos, así como una serie de embates en contra de las instituciones que tanto trabajo costó a los mexicanos crear.

“Desde el Congreso de la Unión voy a defender el recurso de los chihuahuenses, a vigilar el presupuesto de egresos y a impulsar políticas públicas que sí impacten positivamente en la calidad de vida de los chihuahuenses”, subrayó.

La candidata por el Distrito 06, estuvo acompaña por importantes liderazgos como el ex gobernador, José Reyes Baeza; el coordinador del Frente Amplio por México en Chihuahua, Marco Bonilla; el ex alcalde, Juan Blanco; la diputada federal Laura Contreras; el ex alcalde Álvaro Madero; el líder perredista Pável Aguilar, entre otros personajes de la política local.