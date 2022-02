Presentan a grupo de “Los Salgueiro”, detenidos en Parral

Tras la detención de un grupo de sujetos armados en el municipio de Parral, las autoridades identificaron a los ocho detenidos que fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado, quienes informaron a los agentes, de ser integrantes del grupo conocido como “Los Salgueiro” pertenecientes al Cartel de Sinaloa.

En la primera intervención, los agentes lograron asegurar a Efrén S.G. quien apodan o se identifica como el "Maniaco” presunto líder criminal de dicha organización, quien estaba acompañado por Uriel Heriberto U. C. e Ismael R.U. quienes fueron asegurados a bordo de una pick up con reporte de robo.

De igual forma y conforme a las estrategias de seguridad, los elementos de la Fiscalía General del Estado, realizaron el aseguramiento de ocho personas más en la colonia Altavista en el municipio de Parral, donde detuvieron a ocho personas quien dijeron llamarse, Jesús Alejandro A.M., Alfredo M. M., Rubén G. R., Diana Karina L.A. César Abraham G.P., Luis Alberto G.O., Juan Carlos C. M., Alejandro R.S.

Hasta el momento las autoridades no han compartido mayor información sobre el motivo de su detención, pero sí de su participación en uno de los grupos criminales con mayor zona de operación de la zona sur del estado.