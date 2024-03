Presentan conferencia "El Propósito de tu Vida" a estudiantes del Cetis 86

Durante su conferencia magistral "El Propósito de tu Vida", José René Molina Jáquez, padrino de generación, expuso a estudiantes del Cetis 86, que en la actualidad existen grandes retos y amenazas que deben enfrentar para tener un propósito de vida.

Entre estas amenazas, se encuentran las drogas, la difícil tarea de convivencia familiar, y el uso indiscriminado del celular y redes sociales

Relató que cuando terminó sus estudios, el reto más grande, fue cuestionarse cual es el propósito de vida, y lo primero que llegó a su mente, fue que quería tener mucho dinero.

Te puede interesar: Disminuye el Tec de Monterrey en Chihuahua la deserción escolar

Señaló que hoy en día, prevalece una cultura basada en la creencia, de que hacer dinero sin importar que se tenga que trabajar casi las 24 horas del día, es el objetivo que se debe alcanzar, una vez que se termina una carrera universitaria. Destacó que hay sociedades como Japón, donde pese a ser un país pequeño, han logrado su éxito a través de la cultura del orden.

Ejemplificó que algunas cualidades de la población en Japón, es el orden que aplican desde sus casas, en las escuelas donde incluso, los niños se encargan de hacer labores de limpieza.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

"En esta cultura maravillosa, se inculca a los niños esas cualidades, que les permite tener un propósito de vida, con base en el orden, la limpieza y la responsabilidad".

Añadió que la vida, va enseñando que tener más dinero, no da la felicidad, y mientras hay personas que logran hacer riqueza económica, y no ser felices, otras que no logran grandes éxitos económicos, salen adelante y alcanzan la felicidad.

"Lo que da más sentido a la vida no es el dinero ni la fama, sino las buenas relaciones con los demás, que nos mantienen sanos y felices.

José René Molina Jáquez egresó de la licenciatura en Relaciones Comerciales por el Instituto Tecnológico de Chihuahua y es instructor certificado en el ramo de Programación Neurolingüística Ventas y Mercadotecnia.

Desde 1987 se desempeñó como directivo de empresas comerciales en áreas de ventas y mercadotecnia en las ciudades de Chihuahua, Juárez y Monterrey, la mayoría en los segmentos de energía, iluminación, energías renovables, eléctrica y algunas en áreas de consumo.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

En 1995 decidió emprender su propio negocio y fundó la compañía Molina Marketing, que está dedicada a la representación de fabricas del extranjero y actualmente cuenta con una cartera de compañías de México, Estados Unidos. España, Polonia y China.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Como miembro de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Chihuahua fue coordinador de dos misiones comerciales de 60 empresarios locales y nacionales a la Feria Internacional Comercial, que es la más grande del mundo, en Cantón, China, y gestor de negocios en las ciudades de Hong Kong y Shanghái.

Chihuahua Lenguaje inclusivo, fundamental para la igualdad de género: Roxana García

Actualmente esta en la planeación de la misión comercial de un grupo de empresarios chihuahuenses a los Emiratos Árabes, y gracias a su experiencia internacional de negocios, ha sido invitado por organismos empresariales y universidades locales para compartir vivencias y dar asesoría a para desarrollar mercados globales para sus productos o servicios.

En la parte social, René Molina ha sido presidente del Club Rotario Chihuahua Enlace, gestionando proyectos productivos de energía solar y promoviendo intercambio de débiles visuales a los cursos de braille y otras habilidades. También ha contribuido en las campañas de vacunación rotarias para la erradicación de poliomelitis en Chihuahua.