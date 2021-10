Presentan irregularidades en construcción de fraccionamiento Hacienda Nueva España

El colectivo de defensa del medio ambiente Salvemos los Cerros de Chihuahua presentó ante Adriana Díaz Negrete, directora de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Chihuahua, una serie de irregularidades en el Estudio de Impacto Urbano y Ambiental del fraccionamiento Hacienda Nueva España, por lo que solicitó que sean cancelados todos los permisos y autorizaciones relacionadas con el fraccionamiento mencionado.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez, directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El documento se presentó el pasado 4 de octubre, y se refiere a las irregularidades en el Estudio de Impacto Urbano y Ambiental del Máster Hacienda de Santa Clara 2, en el fraccionamiento: Hacienda Nueva España, en la zona norte de la ciudad.

En el escrito señala que el fraccionamiento se encuentra en la zona cercana del Cañón del Marro, al que califica como una importante maravilla natural del municipio de Chihuahua, por lo que la reducción y mitigación de impactos al medio ambiente y paisaje resulta fundamental, por lo que analizaron el estudio de impacto, del que surgieron nueve irregularidades.

Entre estas, señala que en la página 4 se menciona que la obra incluye una afectación de arroyo de 11.55% del proyecto, pero no se menciona ninguna medida de mitigación de impacto ambiental o paisajístico de la afectación del arroyo, pese a que los arroyos son patrimonio de la población de Chihuahua.

Así mismo, que en la página 8 se reconoce la necesidad de realizar acciones para reducir el impacto ambiental, pero no se menciona una sola acción o medida para reducir los principales impactos ambientales. Luego, en la página 10, sobre los usos de suelo en la zona del proyecto, no se menciona el área natural de valor ambiental.

También, en la página 14 se menciona que no generará impacto vial en la zona, lo cual calificaron como absurdo, ya que en zonas cercanas al proyecto se han registrado embotellamientos en las avenidas como el periférico de la Juventud.

Foto: Cortesía / Salvemos los Cerros de Chihuahua

En la página 16 no especifica cuántos empleos aporta el proyecto; en esa misma página, menciona que habitarán mil 480 personas aproximadamente, lo cual no concuerda con lo mencionado en la página 14 que se dice que no habrá sobrecargo de vehículos en las vialidades.

El punto siete detalla que en la página 16 se menciona que existe vegetación nativa, sin especificar las especies, pero en la página 19 se menciona que no será afectada la flora y más adelante se dice que “no existe flora natural”. Esto es una grave contradicción e irregularidad, pues el estudio de impacto ambiental es la herramienta para reducir y mitigar daños al medio ambiente y si no hay información verdadera, la ciudadanía no contamos con medios para defender el medio ambiente, por lo que se viola el Artículo Cuarto Constitucional, sobre el derecho a un medio ambiente sano.

Además, en la página 19, en el apartado de incendios, no se incluyen los incendios de pastizales en el área natural del cerro cercano, a pesar de que son una realidad recurrente en el municipio. Y para finalizar, el punto número nueve dice que los objetivos generales y la conclusión, carecen de sustento al ser un estudio de impacto ambiental con información falsa, sesgada, incompleta e intencionalmente omitida, por lo que no se puede considerar que se protegen y se hace uso racional de los recursos naturales, sino todo lo contrario.

“Por lo anterior solicitamos sean cancelados todos los permisos y autorizaciones relacionadas con el fraccionamiento mencionado”, concluyeron.