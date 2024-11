Presentan panel "Violencia Epistémica" en el marco de la Feria del Libro 2024

En el marco de la Feria del Libro de Chihuahua que organiza la Secretaría de Cultura se presentó el panel "Violencia Epistémica", en la que se expuso la importancia de visibilizar el hecho de que las mujeres son silenciadas por hombres e incluso por otras mujeres.

"Hay mujeres que aprenden a actuar bajo la lógica del acallamiento, se malignifican y deciden reproducir el mensaje de violencia contra sus pares, lo que se puede ver desde las aulas hasta los centros laborales", coincidieron las ponentes Biani Paola Sánchez, Carolina Lugo y Alejandra Olivas.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Explicaron que la injusticia epistémica, trata de silenciar y desacredita el testimonio, coarta la libertad de ingresar y permanecerá en los distintos ámbitos, principalmente al ser madres, cuidadoras, mujeres con discapacidad física o social, y otras características o condiciones que no restan capacidad, pero las exponen a prejuicios y juicios.

Ejemplo de esto, son las mujeres que son despedidas por requerir tiempo para la maternidad, crianza, cuidados y atención médica y a la misma violencia.

Asimismo, mencionaron que por ejemplo en las protestas, existen medios de comunicación que las desacreditan cuando se cambia o desvía el hecho o el por qué, y se enfocan en la publicación de los daños que llegan a provocarse.

La protesta es una herramienta válida y es un testimonio corporal, "porque las personas salen y muestran su enojo ante una situación que les afecta y al criticarla, no se aborda el tema, sino se "da la vuelta", señalaron.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Se informó que es necesario que los medios trabajen de manera justa, pues mientras más grande sea el medio que quita la legitimidad, más pequeño se vuelve el mensaje.

La filosofía académica ha sido un "asunto de hombres", pero no sólo impulsada por hombres, sino por mujeres también y en general por la sociedad que apoya una variedad de injusticias, contra las características de mujeres.

Explicaron que es necesario trabajar la forma en la que se retroalimenta una injusticia con la otra, "pues si las mujeres u otras diversidades no somos escuchadas, el testimonio no tiene validez y por ende no vamos a formar parte de esa construcción epistémica".

Invitaron a que las mujeres aprendan a validar la voz entre ellas mismas y buscar restaurar lo que históricamente se ha vulnerado.