Presentará Benjamín Carrera alternativa legal para evitar multas por extemporaneidad

Benjamín Carrera Chávez, diputado local por Morena, adelantó que próximamente dará a conocer una alternativa legal que permitirá que el Gobierno del Estado deje de cobrar multas por extemporaneidad a la ciudadanía que cuente con un retraso en la revalidación vehicular.

Luego de darse a conocer que, por tres meses de retraso en dicho impuesto, la Secretaría de Hacienda está cobrando una multa de 6 mil 580 pesos, el legislador, quien ha sostenido a lo largo de esta legislatura el tema, precisó que se mantiene al tanto motivo por el cual está trabajando para lograr una solución concreta.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Se está buscando una alternativa legal, estamos a punto de tenerla y en cuanto la tengamos se las presentaremos en lo que se ha estado presentando”, precisó confiado el legislador respecto a lo que se está elaborando para eliminar el cobro de esas multas.

Recordó que a lo largo de la actual legislatura ha manifestado el tema ante el Pleno siendo respaldado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), motivo por el cual los calificó como mentirosos toda vez que no cumplieron con lo que se comprometieron.

“Las dos veces Acción Nacional me acompañó y las dos veces Acción Nacional dijo que iba a hablar con el secretario de Hacienda para que esto no siguiera pasando, pero sigue pasando, Acción Nacional mintió a los ciudadanos, Acción Nacional no cumplió”, sentenció el legislador.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Lamentó que las autoridades estatales continúen haciendo este cobro, a pesar de que están “estrictamente prohibidas” y de que no se encuentran establecidas en ninguna Ley de Ingresos.

Empero, con entusiasmo insistió en que en los próximos días presentará la estrategia jurídica que ayudará a eliminar este cobro, lo que evitaría alguna pretensión a modificar algo en relación a la Ley de Ingresos y Egresos. “Hemos seguido con ese tema, sí estamos atentos y o estamos retomando, estamos trabajando”, concluyó.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Spotify, Apple Podcasts, Deezer y Amazon Music