Presentarán Diputados federales del PAN resultados en gira por el Estado

Los diputados federales del PAN por Chihuahua, realizarán una gira por varias regiones del Estado para dar a conocer parte de su trabajo legislativo realizado durante el segundo periodo ordinario de sesiones y presentar algunas posturas de actual interés local y nacional.

Los legisladores (as) Daniela Álvarez Hernández, Ángeles Gutiérrez Valdez, Laura Contreras Duarte, Rocío González Alonso, Rocío Reza Gallegos, Patricia Terrazas Baca, Mario Mata Carrasco y Eliseo Compeán Fernández, visitarán Ciudad Juárez, Chihuahua, Delicias, Parral y Cuauhtémoc, para platicar con distintos sectores, intercambiar puntos de vista y compartir datos sobre el trabajo realizado en las últimas sesiones, entre los que destacan temas trascendentales como el reciente rechazo a la reforma eléctrica o la próxima reforma electoral.

La agenda de conferencias de prensa se presenta a continuación; en Ciudad Juárez el lunes 2 de mayo las 9:30 am, en Chihuahua el martes 3 de mayo a las 9:30 am en Delicias el Jueves 5 de mayo a las 10:00 am, en Parral el viernes 6 de mayo a las 10:00 am y en ciudad Cuauhtémoc el lunes 9 de mayo a las 09:30 am.

Este jueves concluyó el segundo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, y se dejaron algunas iniciativas pendientes, como la reforma electoral, Guardia Nacional, eliminación del cambio de horario, entre otras.