Preside arzobispo la solemnidad de la Sagrada Familia

El arzobispo Constancio Miranda Weckmann presidió la solemnidad de la Sagrada Familia, desde la Catedral Metropolitana de Chihuahua, como cada domingo inmediato a la navidad, en la que invitó a meditar en el misterio de amor de San José, la Virgen María y Jesús.

“Dios no recurre a cosas espectaculares, fuera de lo ordinario, se vale de medios meramente humanos, la salvación de los hombres se lleva a cabo con la colaboración misma de la humana. Hoy sucede lo mismo, Jesús nace en los hombres y nos centramos en lo ordinario, como es la familia. En una familia crecemos, adquirimos personalidad y la capacidad de ser miembros útiles para la comunidad, para el mundo y la iglesia”, explicó monseñor Miranda Weckmann.

El arzobispo de Chihuahua indicó que la relación de amor en una familia es posible, cuando se deja que el Señor esté en el centro de la relación familiar, en el que los padres deben ser el modelo de integridad espiritual y moral para sus hijos; a su vez, los hijos deben amar y respetar a sus padres y que en ese entendimiento, los miembros de la familia están llamados a vivir siguiendo la voluntad divina, que se amen los unos a los otros.

“Si tratamos de imaginarnos a la Sagrada Familia de Belén, nos imaginaremos a una familia totalmente normal, con la normalidad propia de la santidad que consiste en luchar para ser mejor, y con amor, todas las cosas. San José, un padre carpintero que inició a su hijo Jesús en las artes de su oficio, precisamente para servir a la comunidad a través de su tarea. La virgen María, una madre generosa, que colabora en el Plan de Salvación, no siendo su voluntad, se adecua a los planes de Dios. Capaz de guardar en el corazón los tesoros de su experiencia de vida. Jesús un hijo que crecía no solo en estatura, sino en amor y sabiduría delante de Dios y de los hombres, recibiendo el catecismo de sus padres, aprendiendo las cosas de Dios de sus padres y siguiendo las tradiciones de su pueblo. Un hogar pues, armonioso, donde Jesús pudo prepararse para su misión en el mundo”, disertó Constancio Miranda.

En esta fiesta, monseñor Miranda pidió a Dios que se pueda revalorizar la familia, a veces tan deteriorada, y el mundo que pone en primer plano los desvalores contra la familia.

“Jesús quiere que anunciemos la sagrada familia para contemplarla y celebrarla con nuestra vida. En aquella humilde familia, Jesús meditó, trabajo y vivió la sabiduría, aprendió a ser habitante de este mundo y lo preparó para la delicada misión que su Padre Dios le había encomendado. No celebraríamos bien la navidad si no nos diéramos cuenta lo importante que es preserva r nuestra familia, que es para el cristiano el lugar donde todo lo bueno tiene cabida y sentido, es el lugar donde aprendemos a sentirnos amados por Dios”, destacó.

En ese sentido, Miranda Weckmann acotó que pueda ser que la vida familiar no sea perfecta, que a veces, no se logre la ansiada felicidad, pero argumentó que la familia de Nazaret, no le tocó mejor suerte, pues fue ignorada cuando iba a nacer el niño, no encontraban dónde habitar en esa noche en Belén. Apenas nació el Salvador, fue perseguido por Herodes, y tuvo la familia de Nazaret que exiliarse, fueron migrantes, se fueron a Egipto porque iban a matar al niño. Ellos pudieron retornar del exilio, después de la muerte del perseguidor.

“A María y José no les fue fácil ser familia de Dios, pero se mantuvieron unidos, protegiendo a su hijo. Que esta festividad sea aprovechada para poner en las manos de Dios nuestras familias y defendámoslas porque es el lugar donde podemos aprender a vivir como hijas e hijos de Dios”, enfatizó.

Para finalizar, el arzobispo Miranda deseó a la feligresía que continúen celebrando las fiestas decembrinas con paz, alegría y bendición para todos ustedes y sus familias, “que Dios los bendiga”.