Presupuesto Estatal para el 2025 podría ser aprobado el 20 de diciembre: Estrada

De acuerdo a lo externado por el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, el Presupuesto de Egresos del Estado 2025, cuyo proyecto se recibirá este viernes 29 de noviembre en el Congreso del Estado, estaría aprobado a más tardar el 20 de diciembre.

Se espera que sea en punto de las 10:00 horas de este viernes cuando el secretario de Hacienda del Estado, José de Jesús Granillo, entregue al Poder Legislativo el Paquete Económico elaborado para el próximo año.

A partir de ahí, cada uno de los treinta y tres diputados que conforman la Sexagésima Octava Legislatura habrán de analizar dicho proyecto para elaborar las reservas con las modificaciones que consideren convenientes efectuarse a fin de fortalecer la manera en la que se distribuirá el recurso.

Particularmente, será la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Crédito Público la que habrá de validar el dictamen para poder presentarlo ante el Pleno a mediados del mes de diciembre para que, entre todos los congresistas, puedan llegar a acuerdos y garantizar que el recurso estatal se destine a las áreas que exigen más.

En lo que respecta al Grupo Parlamentario de Morena, Estrada Sotelo señaló que los puntos más relevantes que se deben de tomar en cuenta en este presupuesto son, además de la seguridad, la salud, la infraestructura educativa y transporte público.

A decir del cuatroteista, los presupuestos anteriores “nos han dejado la experiencia de lo que se debe priorizar”, razón por la que advirtió que se mantengan meticulosos al respecto esperando se pueda modificar lo que consideran importante.

Finalmente, optó por no dar mayor información sobre su postura al respecto de este proyecto hasta en tanto no sea entregado por las autoridades estatales, pues recalcó que no puede opinar sobre lo desconocido.