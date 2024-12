Presupuesto Estatal sí contempla al fondo para infraestructura, aclara Alfredo Chávez

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Alfredo Chávez Madrid, aclaró que, aunque se haya dado revés al aumento del Impuesto Sobre Nómina (ISN), eso no significa que no se tenga proyectado recurso para ese rubro.

Luego de destacar la sensibilidad por parte de la mandataria estatal, María Eugenia Campos, además de la apertura para escuchar a los diferentes sectores, el panista recalcó que el Presupuesto de Egresos Estatal 2025 ya contempla al menos 7 mil millones de pesos para el tema de infraestructura.

Empero, el aumento al ISN contemplaba un fondo particular para poder abonar aún más a ese rubro que recalcó está abandonado por parte de la Federación, pero “eso no quiere decir que el presupuesto no tenga infraestructura”.

Detalló que la idea era principalmente brindar atención a las carreteras toda vez que “el tema carretero y el migratorio restan competitividad al Estado”, razón por la que se busca reforzar esos ámbitos.

En cuanto a lo señalado por el líder morenista, Cuauhtémoc Estrada, quien insiste en reducir recurso de los gastos generales, Chávez Madrid refirió que el aumento en esa área tiene su razón de ser, lo cual se puede palpar con los avances que se han tenido en los últimos años.

Y es que señaló que en la administración de Javier Corral ni siquiera se les daba mantenimiento a las patrullas, mientras que ahora se cuenta con mayor personal y herramientas para poder ejercer las principales tareas de una manera correcta.

Por otra parte, reiteró que lo que se debe de hacer a su vez es exigirles a los legisladores federales de Morena que gestionen para que en el Presupuesto Federal se etiquete recurso para atender las necesidades en infraestructura, pues recalcó que no se tiene una sola obra pensada para Chihuahua.

Finalmente, el congresista azul detalló que “la cobija tiene que alcanzar para todos”, motivo por el cual se tendrá que analizar muy bien la manera en la que se distribuirá el Presupuesto de Egresos local.