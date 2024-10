Presupuesto Participativo podría aumentar 20% para 2025 y contará con 128 proyectos: CUM

Con el objetivo de embellecer la ciudad y aumentar la plusvalía de las viviendas, Óscar Derma Delgado, el nuevo gerente del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), presentó algunos de los proyectos previstos para el año 2025. Entre ellos se destaca un incremento del 20% en el Presupuesto Participativo destinado a la urbanización, así como la continuación de las iniciativas para embellecer la ciudad y pavimentar la mayor cantidad posible de calles en la capital.

Derma señaló que, en los últimos años, el Presupuesto Participativo se ha consolidado como el programa más reconocido por la población y el más importante del CUM, gracias a la creciente participación ciudadana facilitada por el Gobierno Municipal.

Hasta el momento, la próxima edición del Presupuesto Participativo cuenta con 128 proyectos enfocados en obras de urbanización, la mayoría de los cuales se centran en la pavimentación de calles.

Te puede interesar: Inaugura Gobierno Municipal domo en escuela de colonia Santa Rosa

En la edición pasada, se realizó una inversión superior a 75 millones de pesos para cubrir diversas obras y trabajos de pavimentación. Por ello, Derma mencionó que, con el fin de beneficiar a un mayor número de personas, se busca un aumento del 20% en el presupuesto para llevar a cabo más obras de urbanización.

El gerente también destacó que las labores de pavimentación realizadas por el CUM incluyen la creación de banquetas y la instalación de servicios esenciales, como drenaje, agua potable y gas, que van debajo del asfalto.

Asimismo, mencionó que los 128 proyectos en curso serán votados y seleccionados por la ciudadanía. "Es fundamental que la gente participe en la votación para que sus calles sean pavimentadas", agregó. Derma también indicó que anualmente el municipio destina el 5% del presupuesto para este programa y para la pavimentación de los proyectos más votados.

Leer también: Reforzarán y fomentarán la participación ciudadana con la nueva Coordinación Municipal

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Desafíos del financiamiento y gestión de recursos

Derma también destacó que, en años anteriores, el fondo minero, que formaba parte del Gobierno Federal, contribuía a las labores de recarpeteo y pavimentación, sin embargo, al igual que otros programas de apoyo, este fue suspendido durante la administración presidencial anterior.

Como resultado, las actividades de recarpeteo, pavimentación y bacheo ahora se financian con recursos del Gobierno Municipal, el área de Mantenimiento Urbano y el Sistema CUM, donde los beneficiarios aportan un porcentaje para cubrir los costos de las obras.

“Hemos escuchado a los ciudadanos expresar que antes se realizaban labores de bacheo y pavimentación diariamente en toda la ciudad. Esto era posible gracias a la combinación de aportaciones del Municipio, el Estado y el apoyo federal”, explicó el gerente Derma. Además, señaló que uno de sus proyectos es gestionar el regreso de recursos federales para contribuir a la urbanización de la capital.

Te puede interesar: Concluye obra de pavimentación con el Presupuesto Participativo Cuauhtémoc 2023

En este sentido, Derma Delgado ha mantenido reuniones con diputados federales y municipales para obtener recursos del Gobierno Federal que puedan ser utilizados en la pavimentación de colonias que requieren este apoyo. Entre los diputados con los que ha dialogado se encuentran Rocío González, Alex Domínguez, Joss Vega, Nancy "la china" Frías y José Luis Villalobos.

Sistema de aportaciones para la pavimentación

Por otro lado, es importante recordar que el Consejo de Urbanización Municipal se centra principalmente en la venta de pavimento a través del Sistema CUM, dirigido a los ciudadanos de diversas colonias para facilitar la pavimentación o recarpeteo de sus calles.

Este sistema se basa en aportaciones porcentuales entre los beneficiarios y la dependencia: “Ellos deben realizar una contribución y nosotros cubrimos otra parte”. De esta manera, Derma explicó que el porcentaje que aporta el Consejo es mayor, lo que permite beneficiar a la ciudadanía sin perjudicarla económicamente.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

“Contamos con contratos con la cementera de Chihuahua a precios preferenciales, lo que permite que la gente obtenga su pavimentación a un costo accesible. Esa es la gran ventaja que ofrecemos”, informó.

El gerente Óscar Derma destacó que tener una calle bien pavimentada conlleva la instalación de servicios básicos como agua potable y drenaje, ya que trabajan en conjunto con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), que cubre la mayor parte de estos costos.

Además, la pavimentación no sólo mejora la infraestructura, sino que también incrementa la plusvalía de las viviendas, proporciona mayor seguridad a la comunidad al facilitar el acceso de las unidades policiales para patrullar la zona, y abre oportunidades para expandir las rutas del transporte público.

Es importante mencionar que, al realizar trabajos en calles donde la ciudadanía ha solicitado la pavimentación, los vecinos generalmente aportan el 20% del costo, mientras que el Consejo cubre el 80%. En el caso de áreas municipales, como parques o iglesias, estos costos son asumidos completamente por el CUM.

Así, los ciudadanos solo deben cubrir el costo del pavimento frente a sus viviendas, mientras que la zona inmediata frente a áreas municipales queda incluida dentro del porcentaje que asumirá el Consejo de Urbanización.

Si un fraccionamiento está interesado en realizar un recarpeteo, puede acercarse al Sistema CUM. En este caso, se hace una inversión y los promotores visitan la zona para determinar los porcentajes que cada parte deberá pagar.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

No obstante, en estos casos las personas con un parque frente a sus hogares si deben pagar la parte frontal de pavimento frente a esta área, debido que, al ser una cerrada ya no es considerado un área municipal y los habitantes deben ver por su mantenimiento.

Una vez que se llega a un acuerdo sobre los pagos, las labores de recarpeteo pueden iniciarse casi de inmediato. Si algún vecino no está de acuerdo con el pago, ya sea porque vive en una cerrada o no, el CUM o los propios vecinos intentan persuadirlo para que realice su aportación. En caso de que la situación económica del vecino no le permita cubrir su parte, los demás residentes pueden optar por asumir ese costo.

Buscan remodelar el centro de Chihuahua capital

Dentro de los proyectos que estará impulsando el nuevo gerente del Consejo de Urbanización Municipal, se incluye el programa del contador Patricio Martínez, responsable del Fideicomiso del Centro Histórico. Este programa tiene como objetivo remodelar esta área de la capital para embellecer el corazón de Chihuahua.

Derma informó que la primera etapa de este embellecimiento se lleva a cabo en colaboración con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, que ha realizado una inversión de 2.4 millones de pesos, al igual que la dependencia municipal, sumando un total de 4.8 millones de pesos para la renovación de los registros de agua en el Centro Histórico.

Hasta el momento, se han rehabilitado mil 438 registros con tapas de acero y ladrillo en las tomas de agua. El gerente informó que esta semana se concluirá la primera etapa del embellecimiento de la ciudad capital.

Estos trabajos son sólo una parte de las remodelaciones en curso. También se están reemplazando las tapas de plástico, especialmente aquellas que estaban rotas y representaban un riesgo de accidentes para la ciudadanía, las cuales serán sustituidas por tapas de acero, que son más seguras y previenen robos.

Foto: Municipio

Además, se ha iniciado el proceso de renovación de las luminarias alrededor de la Plaza de Armas, ya que muchas de ellas estaban en mal estado y quebradas tras años sin mantenimiento.

Prevén cerrar y pavimentar un área más grande del centro

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

El gerente también anunció que se tiene previsto cerrar y pavimentar una mayor área del centro, tal como se hizo en el tramo de la calle Libertad, a la altura de la Plaza Merino. Esta acción busca crear un entorno más amigable para los peatones y fomentar el ejercicio, además de contribuir a la estética de la ciudad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Somos la segunda ciudad en calidad de vida a nivel nacional, gracias a que la capital es bonita y confortable. Por supuesto, tenemos desafíos en cuanto al crecimiento, pero ya estamos trabajando en ellos”, expresó Derma.

Chihuahua ¿Aplicaste? Publican lista de beneficiarios para Becas de Estancias y Centros de Bienestar Infantil

El gerente hizo un llamado a la ciudadanía para que se acerque al Consejo de Urbanización Municipal (CUM), asegurando que siempre tendrán las puertas abiertas para resolver cualquier duda sobre los programas y explicar el sistema.

Las oficinas del CUM están ubicadas en la calle Cuarta, número 3610, esquina con la calle Ochoa, en la colonia Santa Rosa. También se pueden comunicar al número 614 410 9009 para conocer los servicios que ofrece el Consejo de Urbanización Municipal.