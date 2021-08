Prevé Index que surja mercado negro de gas

“Esto puede generar escasez y mercado negro. En mi opinión creo que es algo muy negativo; no debe haber precios controlados, vivimos en una economía de libre mercado y deberíamos de seguir aspirando a tener una economía de libre mercado”, declaró Román Rivas, presidente de Index Chihuahua, en relación con los precios topes del gas LP.

Al ser cuestionado al respecto, el líder empresarial destacó que es un tema muy delicado, y que remonta a los tiempos cuando los precios eran controlados por el gobierno y ello provocaba escasez.





“Para mí es regresión, estamos afectando al libre mercado. Hay muchas condiciones que están afectando ahorita el precio del gas, específicamente la parte del propano; y sobre todo, el precio lo tiene que dar el distribuidor final”, expuso.

En este sentido, señaló que si se ve como bloque, “es un bloque muy fuerte el que hay detrás de ese comercializador final del gas, entonces viéndolo desde la perspectiva de empresa, es muy complicado. Muchas empresas no existirían si los precios estuvieran controlados, porque simple y sencillamente no sería negocio para las empresas, no habría inversiones”.

Desde su opinión, es un error establecer precios controlados, argumentando que no ayuda para nada a la competitividad del país, “porque se está limitando el que nuevas empresas de ese rubro puedan invertir porque no se tendría ningún incentivo para hacerlo”.

Rivas Hong fue claro al señalar que desde la perspectiva del consumidor pueden no verse mal los precios topes hasta que llega un momento en que no se encuentre gas, vaticinando que si la actual situación persiste habrá escases.

“Los paros que están haciendo estas empresas comercializadoras en otros estados, es porque no tendrán ninguna ganancia en vender, y nadie trabaja gratis. Creo que es artificial la percepción de que el consumidor va a pagar menos, porque al fin y al cabo estamos afectando las reglas de libre mercado”, añadió.

Consideró que quizá puedan crearse algunos esquemas diferentes para subsidiar a cierto porcentaje de la población tal servicio, pero que no se haga de manera general pues insistió en que ello provocará escasez, además de afectar el tipo de economía que se tiene a la fecha.

Todo lo anterior luego de que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía establecieron un esquema para topar los precios del combustible, motivo por el cual el gremio gasero se organizó e hizo un llamado para realizar paros de labores al menos hasta ahorita en la Ciudad de México y el Estado de México.