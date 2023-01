Prevé TSJE primera audiencia intermedia contra Duarte el 2 de febrero

El Tribunal Superior de Justicia del Estado prevé que la primera audiencia intermedia contra César Horacio D.J. se realizará el próximo 2 de febrero en las instalaciones de la Ciudad Judicial.

Sin embargo, hay posibilidad de que la fecha cambie, de acuerdo con las necesidades tanto de la representación social, como de la defensa del ex gobernador priísta, según informó el Tribunal.

Lo anterior, luego de que el plazo legal para realizar la audiencia se venciera en diciembre pasado y, que según a la defensa del ex gobernador, encabezada por Juan Carlos Mendoza, se difirió por solicitud de la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, la Fiscalía, encabezada en ese momento por Roberto Fierro Duarte, indicó que no se había solicitado prórroga, por lo que se esperaba que la fecha se determinará por el Tribunal Superior de Justicia.

César Horacio D.J. fue vinculado a proceso el pasado mes de julio del 2022, por el supuesto desvío de 96.6 millones de pesos durante el periodo de su gobierno, entre el 2011 y el 2014; aunque su administración fue 2010-2016.

Chihuahua Nombra FGE a Carlos Manuel Salas como Fiscal de la Zona Norte

En aquel momento se dio un plazo de 6 meses para las investigaciones complementarias, por lo que, en teoría, la primera audiencia intermedia debió realizarse a principios de diciembre, por lo que la primera audiencia intermedia se realizará dos meses después de este plazo.

Hay que recordar que el pasado 14 de noviembre el ex gobernador fue absuelto por la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua en un procedimiento administrativo que lo acusaba de peculado en relación con el Fideicomiso Estatal para el Fomento a las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (FIDEAPECH).

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

También se arrestó al ex fiscal de derechos humanos, Francisco G.A., quien encabezó las investigaciones de los supuestos casos de corrupción durante el gobierno duartista y que ex funcionarios de esa periodo que fungieron como testigos protegidos lo acusan de tortura, hecho que ha sido señalado por alumnos y amigos del ex fiscal, como un paso para tumbar el proceso judicial contra el ex gobernador priísta.