Prevén contadores un mal panorama económico para 2022

Ante el inminente cierre de 2021 con un 8 por ciento de inflación, aunado al anuncio del Presidente de la República sobre el aumento a los salarios mínimos en 2022, la perspectiva económica para el próximo año “no será tan buena”, dijo el expresidente del Instituto y Colegio de Contadores Públicos (ICCPCH) de Chihuahua, Enrique Valle Vega.

En el marco de la Semana de la Contaduría 2021, observó que tal escenario no ocurría desde hace 20 años, pues durante su presidencia 1993, el país enfrentó problemas como la devaluación del peso, que derivó en quitarle tres ceros, y el crecimiento de las tasas de interés.

“Aunque actualmente hay un poco de mayor estabilidad, la inflación a la mitad de noviembre estaba al 7 por ciento, y los especialistas consideran que iba a llegar al 8 por ciento, y vamos a arrancar 2022 con el 8% de inflación, o sea muy alta”, expuso.

“Entiendo que no teníamos esos niveles de inflación desde hace 20 años, así que pues la perspectiva del país, no sé la verdad cómo va estar, (pero) yo creo que no va a estar tan buena”, agregó.

Lo anterior, debido a que a esa situación se sumará el impacto del anuncio del Presidente de la República, acerca de que tiene negociado un incremento sustancial de los salarios.

“Y eso que todos sabemos qué genera inflación, excepto el Gobierno, pero todos lo sabemos, y obviamente que los empresarios no se quedan con ese costo, así es que entonces pues a ver cómo nos va con la inflación”, comentó.